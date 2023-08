Elfer verschossen: Schalker U19 verpasst Sieg beim 1.FC Köln

Berkay Karaca (r.) traf für die Schalker U19 beim Auswärtsspiel in Köln zum 1:1.

Köln. Die A-Jugend des FC Schalke 04 hat den zweiten Dreier in der A-Jugend-Bundesliga verpasst. Beim 1. FC Köln war mehr drin als das 1:1-Remis.

Die U19 des FC Schalke 04 hat im A-Junioren-Bundesligaspiel beim 1. FC Köln einen Sieg knapp verpasst. Acht Minuten vor dem Ende bekamen die Königsblauen beim Stand von 1:1 nach einem Rempler von Kölns Neo Telle an Bruno Numbisie einen Elfmeter zugesprochen. Stürmer Niklas Dörr ließ sich die Treffer-Chance vom Punkt allerdings entgehen und schoss den Ball an die Kölner Torlatte, so dass es bei der Punkteteilung blieb.

Kölns Trainer Stefan Ruthenbeck fand die Strafstoß-Entscheidung „sehr umstritten“ und bilanzierte im Kurzvideo auf der Vereinshomepage: „Ich fand, dass wir leider zu wenig mitgenommen haben – und ich fand, dass wir über 90 Minuten einen Tick besser waren als Schalke.“ Nach dem Pausentee fand Ruthenbeck sein Team „nicht mehr ganz so souverän“, sah aber Chancen zum Sieg: „Wir haben noch zwei, drei dicke Dinger gehabt.“

Sah eine gute zweite Halbzeit von seiner Schalker Mannschaft: Trainer Norbert Elgert. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Die Geißböcke gingen in der 38. Minute durch ihren slowenischen Angreifer Jaka Cuber Potocnik 1:0 in Führung. Das FC-Talent verwandelte einen Freistoß, den er zuvor selbst herausgeholt hatte. Schalke kam kurz nach Wiederanpfiff ebenfalls nach einer Standardsituation zum Ausgleich. Nach einem Bilal Brusdeilins-Freistoß scheiterte zunächst Vitalie Becker am Kölner Keeper, bevor Berkay Karaca den abgewehrten Ball zum 1:1 verwandelte (48.).

FC Schalke 04: Weitere Berichte

„In der ersten halben Stunde hatten wir zu wenig Zugriff. Nur Köln hat das Spiel gemacht. Dank der guten zweiten Halbzeit holen wir letztlich verdient den Punkt gegen eine sehr starke Mannschaft“, bilanzierte Schalkes Trainer Norbert Elgert auf knappenschmiede.de. Für die Königsblauen geht es in der A-Junioren-Bundesliga schon am Mittwoch (18.30 Uhr) mit dem Derby gegen den VfL Bochum weiter.

Schalke U19: Podlech - Becker, Ayhan, Khadr – Buczkowski (46. Gashi), Hadzha, Grüger, Numbisie – Karaca, Brusdeilins (59. Dörr, dafür ab 90. Likaj), Ndiaye (72. Kerbsties). Tore: 1:0 (38.) Potocnik, 1:1 Karaca (48.). Zuschauer: 600.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04