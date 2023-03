EM-Qualifikation: Nur ein Schalker im Deutschland-Aufgebot

Frankfurt. Guido Streichsbier, Trainer des U-19-Nationalteams, hat seinen Kader für die EM-Qualifikation benannt – mit einem Schalker und zwei BVB-Talenten.

Als Ausrichter werden die deutschen U-19-Fußballer vom 19. bis 29. März in die zweite Qualifikationsrunde für die Endrunde der Europameisterschaft in Malta (3. bis 16. Juli) gehen. Dabei muss die Mannschaft in Bremen gegen Italien (22. März, ab 12 Uhr), Belgien (25. März, ab 16 Uhr) und Slowenien (28. März, ab 12 Uhr) Platz eins belegen, um die erste EM-Teilnahme seit 2017 perfekt zu machen.

Für dieses Projekt hat Guido Streichsbier, der Cheftrainer der deutschen U-19-Auswahl, am Freitag sein Aufgebot bekanntgegeben. Zu den 19 Spielern des Jahrgangs 2004 gehört aus dem Kader des FC Schalke 04, des Tabellendritten der Bundesliga-Staffel West, der noch von einem Platz fürs Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft träumen darf und am Samstag (Anstoß: 13 Uhr) bei Borussia Mönchengladbach zu Gast sein wird, nur ein Spieler: Keke Topp.

Schalke-Kapitän Mattes Hansen steht auf Abruf bereit

Der Stürmer aus der Mannschaft von Trainer Norbert Elgert liegt in der Bundesliga-Torjägerliste mit zehn Treffern hinter dem Niederländer Julian Rijkhoff (Borussia Dortmund, 14) und dem Slowenen Jaka Čuber Potočnik (1. FC Köln, 11) auf Rang drei. Vom Spitzenreiter der Staffel West, Borussia Dortmund, stehen zwei defensive Fußballer im Aufgebot der DFB-Auswahl für die Spiele in Bremen: Nnamdi Collins und Tom Rothe.

„Sich in der Eliterunde durchzusetzen, ist der nächste Schritt in der Entwicklung unserer U-19-Nationalspieler“, sagt Guido Streichsbier auf dfb.de. „Die Jungs, das Trainerteam und das Team um das Team sind bereit dafür.“ Zu den 25 Spielern, die auf Abruf bereitstehen, gehören zwei BVB-Talente – Samuel Bamba und Faroukou Cissé –, Mattes Hansen, der Kapitän des Schalker U-19-Teams, sowie Mohammed Tolba vom VfL Bochum.

Tickets für die drei Partien der deutschen U-19-Nationalmannschaft in Bremen gibt es ab sofort im DFB-Ticketportal. (AHa)

