Enttäuschendes 0:0 - Schalke verliert den Anschluss nach oben

Mainz. Schalke hat beim FSV Mainz einen müden Auftritt hingelegt. Durch das Unentschieden bleibt der S04 zum vierten Mal in Serie ohne Sieg.

Die Ergebnisdelle des FC Schalke 04 in der Fußball-Bundesliga hält an. Am Sonntagabend kamen die Schalker beim Abstiegskandidaten FSV Mainz 05 nicht über ein lahmes 0:0 hinaus. Zum vierten Mal in Folge blieben sie ohne Sieg.

Rund um das Stadion herrschte schon weit vor dem Spiel Schunkelstimmung - schließlich beginnt in Mainz die Karnevalszeit. Der Domkapitular der Stadt segnete den Rosenmontags-Wagen der 05-Profis, im Stadion liefen sämtliche Helau-Lieder, die der Stadion-DJ auftreiben konnte, inklusive Humba Humba Täterä.

Doch so launisch die Ouvertüre war - als das Spiel begann, wich die gute Atmosphäre schnell Langeweile. Trainer Wagner hatte seine Startelf auf zwei Positionen geändert. Für Timo Becker und den verletzten Ozan Kabak begannen Jonjoe Kenny und Jean-Clair Todibo - wie erwartet. Weniger zu erwarten war die zögerliche und wenig präzise Spielweise der Schalker bei einem Abstiegskandidaten.

Schalke spielte in der ersten Hälfte 44 Fehlpässe

Allein in der ersten Hälfte spielten die Königsblauen 44 Fehlpässe. Im Spielaufbau gelang ihnen fast nichts. Im Mittelfeld-Zentrum wurde Amine Harit meist vom Mainzer Lenandro Barreiro schon bei der Ballannahme gestört. Harit war früh genervt - und Schalkes Spiel schnell lahmgelegt. Da sich die Mainzer zunächst darauf konzentrierten, den Ball von ihrem eigenen Tor wegzuhalten, geschah 34 Minuten lang nichts.

Erst eine Standardsituation brachte Schalke dann die erste Chance. Bastian Oczipka flankte den Ball auf Matija Nastasic - und dessen Kopfball lenkte der Mainzer Torwart Robin Zentner mit den Fingerspitzen noch zur Ecke. Erst nach dieser Chance wurde Schalke mutiger. In der 40. Minute setzte sich Alessandro Schöpf auf der linken Seite durch. Seinen Querpass konnte Michael Gregoritsch aber nicht verwandeln - Torwart Zentner hatte erneut gut aufgepasst.

Die Mainzer hatten nach ein paar harmlosen Fernschüssen zwei Minuten vor der Pause ihre erste gute Möglichkeit, doch Kapitän Danny Latza schoss den Ball knapp am Schalker Tor vorbei. Nach einer lahmen Anfangsphase waren die Fans für diese Abwechslung dankbar. Es blieb nach 45 Minuten beim 0:0, und erst in der Pause wurde es wieder laut - dank Humba-Humba-Helau-Musik.

Die 27.482 Zuschauer hofften nach den stimmungsvollen Tönen auf besseren Fußball. Den gab es auch in der zweiten Hälfte selten, aber immerhin wurde das Spiel spannender und umkämpfter. Die Intensität in den Zweikämpfen nahm zu. Und es gab zunächst Strafraumszenen. Weston McKennies Schuss flog knapp am Mainzer Tor vorbei (49.), und 05-Stürmer Robin Quaison scheiterte mit der Hacke an Schalkes Torwart Alexander Nübel (61.).

Doch nach dieser Szene verfielen die Mannschaften wieder in den Trott der ersten Hälfte. Die Mainzer konzentrierten sich erst einmal auf gute Defensivarbeit. Erst in der Schlussphase trauten sie sich mehr zu. Sie merkten, dass gegen die verunsicherten Schalker mehr möglich war. Und sie bekamen noch zwei große Chancen - beide hatte Quaison. In der 78. Minute stand der Stürmer zum ersten Mal frei, doch Jonjoe Kenny rettete mit einer beherzten Grätsche im letzten Moment. 60 Sekunden später verschätzte sich Kenny allerdings bei einer Flanke - wieder stand Quaison frei. Diesmal traf er die Latte - Glück für Schalke.

Schalke muss sich deutlich steigern

Es blieb beim 0:0 - dem neunten Unentschieden der Königsblauen in dieser Saison. In dieser Statistik sind sie Bundesliga-Spitzenreiter. Mit einem Sieg hätten sie den Vorsprung auf den Tabellensiebten auf fünf Punkte ausbauen können - nun bleibt es bei drei Punkten. Die Schalker müssen sich deutlich steigern, wenn sie den Negativtrend stoppen wollen. Am Samstag (18.30 Uhr/Sky) kommt der Tabellenzweite RB Leipzig nach Gelsenkirchen.

