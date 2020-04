Erneuter Seitenhieb von Neuer gegen Schalke-Torwart Nübel

München Beim FC Bayern kracht es: Manuel Neuer kritisiert den Verein offen. Zudem äußert er sich erneut zur Verpflichtung von Schalke-Torwart Nübel.

Der Streit zwischen dem ehemaligen Welttorhüter Manuel Neuer (34) und seinem Arbeitgeber Bayern München hat am Samstagabend eine neue Stufe erreicht. Denn der DFB-Kapitän hat sich in einem Interview mit der "Bild" äußerst kritisch über den Umgang des Rekordmeisters mit seiner Person geäußert. In der Diskussion über seine Vertragsgespräche habe er sich „irritiert“ darüber gezeigt, dass bestimmte Gesprächsinhalte an die Öffentlichkeit gelangt sind. „Nie ist etwas nach außen gedrungen. Jetzt aber stehen ständig Details aus den aktuellen Gesprächen in den Medien, die oft nicht einmal stimmen“, sagte Neuer.

Die fehlende Diskretion und die dadurch entstandenen Reaktionen hätten ihn zu diesem Vorstoß bewogen. Das habe Neuer verärgert: „Das kenne ich so nicht beim FC Bayern. Mir war immer wichtig, mit den Mitarbeitern in Führungspositionen vertrauensvoll zusammenarbeiten zu können – so loyal, wie ich mich als Spieler und Kapitän dem Verein gegenüber auch verhalte. Wenn jetzt Sachen offenbar gezielt nach außen getragen werden, ist das auch etwas, das den Bereich Wertschätzung betrifft“, stellte er klar.

Neuer-Ansage an Schalke-Torwart Nübel

Nicht gefallen hat Neuer auch die Verpflichtung von Schalkes Torhüter Alexander Nübel. Schon im Winter, nachdem der Transfer seines möglichen Nachfolgers publik wurde, hatte der Bayern-Star betont, dass er nicht freiwillig auf Einsatzzeiten verzichten werde. Neuer bezeichnet Nübel zwar als einen "guten Torwart", seine Kampfansage bekräftigt er jedoch: "Solange ich meine Leistung bringe, werde ich auch spielen, davon gehe ich fest aus." Darüber hinaus stützt Neuer seinen aktuellen Torhüter-Kollegen Sven Ullreich, der "eine bärenstarke Nummer 2" sei und bei "vielen anderen Vereinen Stammtorwart" wäre.

Als Seitenhieb gegen den jungen Schalke-Torwart und die Bayern-Verantwortlichen sind auch Neuers Aussagen über Nübels vermeintliche Einsatzgarantie zu verstehen. "Dazu kann ich nur sagen, dass ich so etwas nicht kenne", unterstreicht Neuer. "Das gibt es im Leistungssport eigentlich nicht. Solche Versprechen sind riskant, denn es gehört ja auch immer ein Trainer dazu, dem man damit bestimmt keinen Gefallen tut. Ich glaube nicht, dass sich ein Spitzentrainer, der einen Verein wie die Bayern trainiert, vorschreiben lässt, wen er spielen zu lassen hat."

20 Millionen Jahresgehalt für Bayern-Torhüter Neuer

Der aktuelle Vertrag des 34-jährigen Neuer bei den Münchnern endet 2021, die Gespräche über eine Verlängerung laufen. Kolportiert wurden Forderungen Neuers, der einen Fünfjahresvertrag und ein Jahresgehalt von 20 Millionen Euro verlangen soll. Die Angaben über die Dauer weisen Neuer und sein Berater zurück. „Mir ist doch völlig klar, dass es utopisch ist, den Verein auf einen Fünfjahresvertrag, wie er angeblich im Raum steht, festzunageln“, stellte Neuer klar. Zum Jahresgehalt erklärt sein Berater Thomas Kroth hingegen: "Das Thema Gehalt ist ja nicht auf eine Zahl zu reduzieren, sondern deutlich komplexer. Es gibt verschiedene Modelle, bei denen sowohl Laufzeiten als auch Gehalt flexibel sind und auch die aktuelle Corona-Krise berücksichtigen. Aber es geht Manuel vor allem um eines: Wertschätzung!"