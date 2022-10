Ex-Schalke-Profi Ali Karimi droht die Festnahme im Iran

Teheran. Ali Karimi, einst bei Schalke 04 aktiv, solidarisierte sich mit gegen das Regime protestierenden Iranerinnen. Eine Strafverfolgung könnte folgen.

Die iranische Justiz hat nach Angaben der Nachrichtenagentur "Mehr" Anklage gegen den früheren Fußball-Nationalspieler Ali Karimi erhoben. Wegen „Solidarität mit dem Feind“ und des Vorwurfs der Anstiftung zu Unruhen wurde seitens der Justiz Strafverfolgung gegen Karimi beantragt, so der Mehr-Bericht. Die iranische Justizbehörde selbst hat den Bericht nicht bestätigt.

Karimi soll sich derzeit beruflich in den Vereinigten Arabischen Emiraten aufhalten. Der ehemalige Bundesliga-Profi des FC Bayern München und des FC Schalke 04 hatte sich gleich am Anfang mit den Protesten solidarisiert. Dafür erhielt er Zuspruch vieler Iranerinnen und Iraner, die gegen den Tod einer jungen Frau im Polizeigewahrsam auf die Straßen gegangen waren.

Double mit dem FC Bayern

Der 43-Jährige gehört zu den beliebtesten Spielern in der iranischen Fußballgeschichte und wird von seinen Fans als "Asiens Maradona" verehrt. In der Bundesliga konnte er seine Qualitäten nur selten unter Beweis stellen. Beim FC Bayern kam Karimi noch regelmäßig zum Einsatz, gewann in der Saison 2005/2006 mit dem Klub das Double.

Als ihn Felix Magath Anfang 2011 ins Ruhrgebiet holte, hatte der Iraner seinen sportlichen Zenit schon längst überschritten. Karimi, der zuvor mehrere Monaten vereinslos war, erhielt bei den Königsblauen die Rückennummer 10 und kam in der Champions League nur zu einem Kurzeinsatz, als er am 5. April beim sensationellen 5:2-Erfolg bei Inter Mailand eingewechselt wurde.

Kurzeinsatz gegen Kaiserslautern

In der Bundesliga spielte der Mittelfeldspieler ebenfalls nur einmal. Am 23. April kam er zu einem Kurzeinsatz gegen den 1. FC Kaiserslautern. Schalke verlor die Partie mit 0:1.

Im Iran ist Karimi vor allem aufgrund seiner Leistungen für die Nationalmannschaft eine beliebte Person. Seine mögliche Festnahme in seinem Heimatland könnte zu noch mehr Protesten führen. (fs mit dpa)

