Ex-Schalke-Stürmer Huntelaar will Karriere wohl fortsetzen

Essen. Klaas-Jan Huntelaar will es mit 36 Jahren noch einmal wissen. Der ehemalige Torjäger des FC Schalke 04 denkt noch nicht an ein Karriereende.

Er hat offenbar immer noch nicht genug: Obwohl Klaas-Jan Huntelaar im August seinen 37. Geburtstag feiert, denkt der langjährige Torjäger des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 noch nicht an ein Karriereende.

Huntelaar traf für Schalke 126-mal

Durch den Abbruch der Saison 2019/2020 in den Niederlanden endete Huntelaars Vertrag bei Ajax Amsterdam. Eine erneute Verlängerung ist unwahrscheinlich. Doch Huntelaar will nach einer glanzvollen Karriere nicht still und leise abtreten, wie es in der seriösen niederländischen Fußballzeitung Voetbal International heißt. "Er möchte noch ein Jahr weitermachen", schreibt dort Ajax-Experte Marco Timmer. Huntelaar fühlt sich offenbar noch fit genug.

Großes Interesse an einer Verpflichtung Huntelaars hat offenbar der SC Heerenveen, Tabellenzehnter zum Zeitpunkt des Saison-Abbruchs. In Heerenveen hatte Huntelaars Karriere begonnen. Nachdem er in Eindhoven (Saison 2002/2003), De Graafschap (02/03 auf Leihbasis) und bei AGOW Appeldoorn (Saison 2003/2004, 2. Liga) erste Erfahrungen als Profifußballer gesammelt hatte, setzte er sich als 20-Jähriger beim SC durch. In zwei Jahren erzielte er 39 Tore in 60 Spielen. Folgt nun die Rückkehr? "Heerenveen versucht alles, um sich Huntelaar zu angeln. Er hatte dort eine wundervolle Zeit", schreibt Timmer. Von Heerenveen ging der Stürmer über Ajax Amsterdam, Real Madrid und den AC Mailand zu Schalke 04. Im Juli 2017 kehrte er dann nach Amsterdam zurück.

Ex-Schalke-Stürmer weiß noch, wo das Tor steht

Der "Hunter", der für die Königsblauen in sechs Jahren 240 Spiele bestritten hatte (126 Tore, 35 Vorlagen), weiß immer noch, wo das Tor steht. In 18 Spielen in der Eredevisie erzielte er neun Tore - obwohl er meist nur eingewechselt wurde. Dass er die Niederlande noch einmal verlässt, ist kaum vorstellbar. Der bodenständige Huntelaar hat sich mit seiner großen Familie (vier Kinder) in Angerlo niedergelassen - wenige Kilometer von der deutschen Grenze entfernt.