Ex-Schalke-Talent Thiaw und BVB-Profi Wolf: Rückennummern stehen fest

Essen. Sechs Debütanten hat Bundestrainer Hansi Flick nominiert. Malick Thiaw und Marus Wolf erhalten die Nummern prominenter Spieler.

Der kommende Samstag könnte für sechs Profifußballer zu einem besonderen Abend werden. Bundestrainer Hansi Flick beginnt mit der Vorbereitung auf die Heim-Europameisterschaft 2024 in Deutschland, der erste Testgegner ist am Abend in Mainz Peru (20.45 Uhr/ZDF).

Beim Umbau des Teams setzt der 58-Jährige auf ein Neulingssextett. Mit dabei sind Mergim Berisha (FC Augsburg), Felix Nmecha (VfL Wolfsburg), Kevin Schade (FC Brentford), Malick Thiaw (AC Mailand), der für den verletzen Ex-Bochumer Armel Bella-Kotchap (FC Southampton) einspringt, Josha Vagnoman (VfB Stuttgart) und Marius Wolf (Borussia Dortmund). Flick will „Alternativen suchen und den Kader breiter aufstellen“, wie er sagte.

Malick Thiaw wechselte von Schalke zum AC Mailand

Nun steht auch fest, welche Rückennummern die neuen Spieler in den beiden Testspielen - das zweite steigt am Dienstag kommender Woche in Köln gegen Belgien - tragen werden. Malick Thiaw, der im Sommer 2022 von Schalke 04 zum italienischen Spitzenklub AC Mailand gewechselt war und sich dort einen Stammplatz erarbeitet, erhält die Nummer 2. Bei der verkorksten WM in Katar trug sie noch Real Madrids Antonio Rüdiger, der geschont wird und diesmal nicht für den DFB-Kader berücksichtigt worden ist. Im Klub läuft Thiaw mit der Rückennummer 28 auf.

Marius Wolf, Rechtsverteidiger bei Borussia Dortmund, bekommt beim BVB die 17. Bei der Winter-Weltmeisterschaft war diese an Wolfs Dortmunder Mitspieler Julian Brandt vergeben. Der 26-Jährige aber kuriert noch einen Muskelfaserriss im Oberschenkel aus, den der Mittelfeldspieler im Champions-League-Rückspiel beim FC Chelsea (0:2) erlitten hatte. Für das Bundesliga-Spitzenspiel bei Bayern München am 1. April allerdings soll Brandt wieder zurückkehren. (fs)

Die BVB-Profis Marius Wolf (links) und Emre Can wurden von Hansi Flick für die deutsche Nationalmannschaft nominiert. Foto: firo

