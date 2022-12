Ex-Schalke-Torwart Nübel schließt Bayern-Rückkehr aus

Alexander Nübel steht derzeit für die AS Monaco im Tor.

München. Bayern München ist auf der Suche nach einem neuen Torwart. Alexander Nübel wird es nicht. Ihm fehlt die Perspektive.

Keine Perspektive, keine Rückkehr: Torwart Alexander Nübel wird dem FC Bayern wohl nicht als Ersatz für den schwer verletzten Kapitän Manuel Neuer zur Verfügung stehen. „Es macht wenig Sinn, dass ich zurückkomme“, sagte der 26-Jährige von der AS Monaco der Bild. Er wisse nicht, „wie schwerwiegend die Verletzung von Manuel ist. Aber ich denke, dass er im Sommer wieder fit sein wird, spätestens zur Vorbereitung auf die nächste Saison. Ich drücke ihm die Daumen“, ergänzte Nübel.

Der frühere Schalker ist derzeit vom deutschen Fußball-Rekordmeister noch bis 30. Juni nach Monaco ausgeliehen. Nach Neuers Unterschenkelbruch galt Nübel als Favorit für die Ersatzrolle, es hatte bereits Gespräche gegeben. Bayern-Sport-Vorstand Hasan Salihamidzic sprach von einer „naheliegenden Lösung“.

Letztendlich habe Monaco „die Entscheidung“, so Nübel: „Sie müssten erst einmal das Signal geben, dass sie es machen wollen. Ich glaube, das wird sehr schwierig.“ Zudem hatte Nübel in den vergangenen Monaten schon mehrmals betont, nur dann nach München zurückzukehren, wenn für ihn die Perspektive stimmen würde. Die Rolle als vermeintlicher „Notnagel“ von Bayern-Kapitän Neuer gefällt ihm deshalb offenbar nicht.

Am Mittwoch stand Nübel bei Monacos 3:2 in Auxerre im Tor. Sein Vertrag beim FC Bayern läuft noch bis 2025. Monaco ist angeblich bemüht, Nübel über den Sommer hinaus zu behalten. Neuers Kontrakt beim Rekordmeister ist bis 2024 datiert.

Gladbachs Yann Sommer ist Top-Kandidat bei Bayern

Neben Nübel, den die Bayern 2021 verpflichtet hatten, wurde zuletzt auch der Gladbacher Yann Sommer als Top-Kandidat für das Bayern-Tor gehandelt. Der 34-Jährige, der noch bis 30. Juni an die Borussia gebunden ist, gab sich bei Gladbachs Trainingsauftakt in dieser Woche bedeckt. „Es gab ja bereits vor der WM offene Gespräche mit dem Verein. Diese werden wir in den kommenden Tagen wie vereinbart wieder aufnehmen“, sagte der Schweizer Nationaltorwart. Gladbach könnte nur noch jetzt eine Ablöse für Sommer erzielen.

Die Bayern stehen auf jeden Fall unter Druck. Nur mit dem bisherigen Neuer-Backup Sven Ulreich und dem erst 19 Jahre alten Johannes Schenk wollen die Münchner definitiv nicht ins neue Jahr gehen. „Es ist wichtig, dass wir für unsere Mannschaft kurzfristig die beste Lösung finden“, sagte Salihamidzic der Sport Bild. Am 3. Januar starten die Münchener in die Vorbereitung. (sid)

