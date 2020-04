Ex-Schalker Aogo schwärmt von Kolasinac: "Wie eine Maschine"

Essen. In einem Interview hat Dennis Aogo über seine Zeit auf Schalke gesprochen. Sead Kolasinac hat ihn damals besonders beeindruckt.

Als er von den Portalen "Goal“ und "Spox“ nach einem Spiel der Schalker gefragt wurde, an das er sich besonders gern zurückerinnert, nannte er das Champions-League-Gruppenspiel bei Sporting in Lissabon (4:2) im Jahr 2014. „Damals erzielte ich mein erstes und einziges Königsklassen-Tor. Das war ein besonderer Moment, zumal ich generell nicht viele Tore schieße“, erzählt Aogo. „Es kam ein langer Ball von Marco Höger auf Kevin-Prince Boateng. Der nahm ihn mit der Brust an und leitete ihn weiter. Ich startete innen durch, nahm den Ball einmal mit und vollendete per Volley ins lange Eck. Das werde ich nie vergessen.“

Dennis Aogo über Ex-Schalker Sead Kolasinac: „Ich wurde fast ein Fan von ihm“

Gute Erinnerungen hat Aogo auch an seinen ehemaligen Teamkollegen Sead Kolasinac, der ihn als Konkurrenz um die Position des linken Verteidigers 2016 auf die Bank verdrängt hatte. „Ich muss zugeben, dass Sead Kolasinac in dem Jahr einen brutalen Schritt gemacht und seine Gegenspieler regelmäßig zerstört hat“, sagte der heute vereinslose Profi. „Er ist auf der linken Seite mit einer unglaublichen Power rauf und runter marschiert, da habe ich im direkten Duell keinen Stich mehr gesehen. So ehrlich muss ich sein, auch wenn ich es im ersten Moment nicht wahrhaben wollte.“

Es ging so weit, dass Aogo „schon fast ein Fan von ihm“ wurde. „Zudem war er nie verletzt, teilweise spielte er sogar mit Faserrissen oder anderen Diagnosen. Ich dachte mir: "Ist er noch ein Mensch?" Er konnte den Schmerz wegdrücken wie eine Maschine. Das war heftig.“

Dennis Aogo: Arjen Robben „bewies immer Stil und Niveau“

Nachhaltig beeindruckt ist Aogo rückblickend auch vom Verhalten seines ehemaligen Gegenspielers Arjen Robben (früher FC Bayern München). Gegenüber den Portalen sagte er, er habe versucht, „ihn mit Provokationen oder Beleidigungen aus dem Konzept zu bringen. Doch er war so krass fokussiert, dass er sich davon überhaupt nicht beeinträchtigen ließ und sein Ding 90 Minuten durchzog“, so der 33-Jährige: „Er hat mich mehrmals auseinandergenommen. Selbst wenn ich ihn beleidigt hatte, bewies er Stil und Niveau.“

Robben habe ihm nach den Spielen „immer respektvoll die Hand“ gereicht und „alles Gute“ gewünscht, ergänzte der seit Januar vereinslose Linksverteidiger: „Das tat viel mehr weh als ein beleidigender Konter. Er war einfach ein brutaler Sportsmann und im Spiel fast nicht zu halten, obwohl jeder wusste, was kam. sein Tempo und sein Timing waren einzigartig.“ (rh)