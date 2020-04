Ex-Schalker Franco Di Santo hofft auf Bundesliga-Rückkehr

Essen. Kehrt Franco Di Santo in die Bundesliga zurück? Der Mittelstürmer bietet sich in einem Interview bei seinem Ex-Klub an.

Angreifer Franco Di Santo liebäugelt mit einer Rückkehr in die Bundesliga. Im Interview mit dem "Weser Kurier" bringt er sich bei seinem Ex-Klub Werder Bremen ins Gespräch.

"Ich habe immer gesagt, dass ich mit Bremen eine besondere Verbundenheit habe. Das war mein erster Verein in Deutschland, auch als ich bei Schalke war und gefragt wurde, habe ich immer gesagt, dass Werder Bremen mein Club ist", sagte der Argentinier, der aktuell bei Atletico Mineiro unter Vertrag steht. "Deswegen wäre es für mich eine Freude, zurück zu Werder zu kommen.“

Franco Di Santo hofft auf Anruf von Werder Bremen

Bereits zwischen 2013 und 2015 spielte Di Santo für Bremen und schoss in dieser Zeit 18 Tore in 51 Pflichtspielen. Häufig stürmte er damals schon an der Seite von Davie Selke, der auch aktuell wieder an der Weser unter Vertrag steht. „Ich habe natürlich gesehen, dass Werder Davie Selke zurückgeholt hat, weil Tore benötigt werden. Ich habe mich darüber gefreut, weil ich mit ihm gespielt habe“, sagte der inzwischen 31-Jährige. „Jetzt fehle nur noch ich.“

Im Sommer 2019 verließ Di Santo die Bundesliga und wechselte zu Rayo Vallecano nach Spanien. Ein halbes Jahr später unterschrieb er bei Mineiro in Brasilien. Dort läuft sein Vertrag noch bis Dezember dieses Jahres. „Ein Anruf von Frank Baumann (Sportchef von Werder Bremen, Anm. d. Red.) ist mir immer willkommen. Ich habe sehr gute Erinnerungen an Frank“, macht er klar.

Franco Di Santo mit ausbaufähiger Bilanz bei Schalke 04

Sportlich traut sich der Mittelstürmer jedenfalls zu, noch einmal in der Bundesliga anzugreifen. „Ich fühle mich immer noch jung. Und fit auch. In meiner Karriere hatte ich Gott sei Dank keine einzige schwere Verletzung, das spielt eine große Rolle“, erklärt Di Santo. „Ich bin in einem wirklich guten Zustand. Das ermöglicht eine längere Karriere.“

Auf Schalke war der dreimalige Nationalspieler Argentiniens zwischen 2015 und 2019 weniger treffsicher als noch zu seiner Zeit in grün-weiß. In 88 Pflichtspielen für S04 gelangen ihm zwölf Tore, davon nur fünf in der Bundesliga (71 Einsätze).