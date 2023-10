Ex-Schalker Guido Burgstaller kehrt zur Nationalmannschaft zurück - BVB-Star freut sich

Wien. In der Qualifikationsrunde für die Fußball-EM im kommenden Jahr setzt Österreichs Nationaltrainer Ralf Rangnick auf einen Ex-Schalker.

Ralf Rangnick ist immer für Überraschungen gut. Der Teamchef der österreichischen Nationalmannschaft zauberte am Sonntag in Rückkehrer Guido Burgstaller (34) einen alten Bekannten aus dem Hut. Der Ex-Schalker soll am Montag (18 Uhr/DAZN) mithelfen, das Ticket für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland mit einem Sieg in Aserbaidschan zu buchen.

Derzeit Teamchef der österreichischen Nationalmannschaft: Ralf Rangnick. Foto: Expa/Reinhard Eisenbauer/APA/dpa

„Es war eine schnelle Geschichte, wir haben Samstag telefoniert. Wir wollten eine weitere Option mit einem gelernten Mittelstürmer haben“, berichtete Rangnick auf der Pressekonferenz des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB) am Sonntag. Die Nominierung gelte zunächst für das Spiel in Baku. Eine ungewöhnliche Lage erfordere manchmal ungewöhnliche Maßnahmen, so der Coach.

Ex-Schalker Burgstaller: Noch immer torgefährlich

Burgstaller hatte als Profi auf Schalke vor vier Jahren seine Nationalmannschaftskarriere beendet. Aber der Angreifer von Rapid Wien hat nichts von seinem Torriecher eingebüßt (21 Treffer in der österreichischen Bundesliga in der vergangenen Saison, drei Tore in fünf Partien in dieser Spielzeit). Der Trainer schätzt Burgstaller als Schlüsselspieler von Rapid ein.

Marcel Sabitzer, BVB-Neuzugang. Foto: firo

Und gerade im Angriff fehlten Rangnick die Alternativen. „Michael Gregoritsch steht nicht zur Verfügung, Sasa Kalajdzic kann auch nicht durchspielen. Burgstaller war spontan bereit zu kommen“, berichtete Rangnick. Der Dortmunder Marcel Sabitzer freut sich auf den Routinier: „Er ist ein alter Bekannter und ein guter Typ. Wir kennen ihn lange. Wir sind froh, dass er hier ist, er kann uns weiterhelfen.“

Ralf Rangnick geht von unangenehmer Aufgabe in Baku aus

Rangnick, dessen Team am Freitag durch das 2:3 (0:1) gegen Belgien den ersten Matchball nicht genutzt hatte, geht von einer unangenehmen Aufgabe in Baku aus. „Es geht darum, das Spiel zu gewinnen und sich aus eigener Kraft zu qualifizieren. Es ist eine ausgewogene Balance zwischen Defensive und Offensive vonnöten“, betonte der 65-Jährige.

Gelingt es der rot-weiß-roten Mannschaft nicht aus eigener Kraft, kann das schon qualifizierte belgische Team von Trainer Domenico Tedesco, ebenfalls ein Ex-Schalker, im Duell mit Österreichs Verfolger Schweden am Montagabend (20.45 Uhr/beide DAZN) Schützenhilfe leisten.

Sabitzer will aber mit seinem Team den entscheidenden Schritt aus eigener Kraft schaffen: „Wir sind überzeugt, dass wir das Spiel gewinnen werden.“ Burgstaller (25 Länderspiele/zwei Tore) soll dabei helfen. (sid)

