Ex-Schalker Höwedes: Moskau-Boss bestätigt Köln-Gespräche

Essen. Der 1. FC Köln ist wohl an Benedikt Höwedes von Lok Moskau interessiert. Es gibt einige Indizien für einen möglichen Wechsel des Ex-Schalkers.

Das wäre ein Ding. Nach übereinstimmenden Medienberichten möchte der Fußball-Bundesligist 1. FC Köln den ehemaligen Schalker Benedikt Höwedes verpflichten. Köln utzt die Winterpause, um den Kader auf einigen Positionen nachzubessern. In Mark Uth (ausgeliehen vom FC Schalke 04) und Elvis Rexhbecaj (ausgeliehen vom VfL Wolfsburg) sind zwei Spieler bereits zum Kader der Kölner gestoßen.

Moskau-Boss bestätigt Gespräche

Nun wird noch ein Abwehrspieler gesucht. Benedikt Höwedes soll ein Kandidat für diese Position sein. Kölns Sportdirektor Horst Heldt, der mit Höwedes auf Schalke gearbeitet hat, wüsste genau, was er für einen Spieler bekommt. Im Raum soll eine Leihe bis zum Ende der Saison stehen. Der 31-jährige Höwedes steht bei Lokomotiv Moskau noch bis zum 30. Juni 2021 unter Vertrag. Im Sommer 2018 wechselte er für eine Ablöse in Höhe von fünf Millionen Euro vom FC Schalke nach Russland. In dieser Spielzeit bestritt er für seinen Verein 15 Partien in der russischen Premier Liga und sechs Spiele in der Champions League.

Gegenüber Sport 1 bestätigte Vasily Kiknadze, Klubboss von Lokomotive Moskau, die Gespräche mit dem 1. FC Köln. "Es ist richtig, dass wir mit dem Verein in Verhandlungen stehen. Wir können aber noch nichts vermelden. Wir wollen zunächst einmal eine gute Lösung für den Spieler und dann auch für uns als Verein finden", sagte der 57-Jährige dem TV-Sender.

Volker Struth ist der Berater

Zwei Indizien, die auch für Köln sprechen könnten: Höwedes hat mit Volker Struth denselben Berater wie Uth. Zudem hat der FC in Willi Kronhardt einen neuen Chefscout, der zuvor für den Höwedes-Klub Lok Moskau arbeitete.

Zuvor wurde in Köln bereits Frankfurts Simon Falette als neuer Innenverteidiger gehandelt, doch der Spieler entschied sich für einen Wechsel in die Türkei. Sollte Köln den Höwedes-Deal stemmen können, müsste der Klub noch das Thema Abgänge forcieren. Denn nach Spielmacher Louis Schaub (zum Hamburger SV ausgeliehen) sollen auch die Mittelfeldspieler Niklas Hauptmann und Vincent Koziello sowie Rechtsverteidiger Matthias Bader den FC verlasse.