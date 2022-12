Ex-Schalker Jefferson Farfan verrät zum Karriere-Ende sein Highlight

Gelsenkirchen. Der langjährige Schalker Jefferson Farfan hat offiziell seine Karriere beendet. Dabei verriet der Peruaner sein Highlight aus 21 Profijahren.

Es war ein offenes Geheimnis, doch nun ist es Gewissheit: Jefferson Farfan, der langjährige Profi des FC Schalke 04, beendet seine Karriere. Mit 38 Jahren, davon 21 im Profifußball. „Nach so viel Freude und der Erfüllung meiner größten Träume ist es an der Zeit, dem Ball 'Adiós' zu sagen und diese schöne Etappe meines Lebens abzuschließen“, hieß es jüngst in einer Veröffentlichung auf Farfans Instagram-Account. „Danke an alle für die bedingungslose Unterstützung, danke Fußball.“ Zuletzt lief der Torjäger in der peruanischen Primera División für Alianza Lima auf.

„Eine tolle Karriere geht heute zu Ende. Danke für deine Zeit in Königsblau und alles Gute für deinen neuen Lebensabschnitt, Jef!“, twitterte Schalke 04. Schließlich war der Rechtsaußen lange für Schalke 04 in der Bundesliga aktiv gewesen. Zwischen 2008 und 2015 lief er insgesamt 228 Mal in Pflichtspielen für die Königsblauen auf (53 Tore). Im Jahr 2011 gewann er mit Schalke den DFB-Pokal. Auf Schalke begann aber auch seine lange Verletzungs-Geschichte. Mitte 2011 war Farfan mit Schalke gerade ins Halbfinale der Champions League eingezogen, er hatte sich mit der Nationalmannschaft Perus auf die Copa América gefreut. Doch zog er sich im Training einen Faserriss zu und verpasste das Turnier, Peru wurde ohne Farfan Dritter.

Ex-Schalker über schönsten Karriere-Moment

Im Juli 2014 litt Farfan unter Knorpelverschleiß im rechten Knie. Neun Monate musste er zusehen, in seiner letzten Saison für Schalke 04 kam Farfan nur auf zehn Einsätze. Nach seiner Zeit auf Schalke, wo er aufgrund seiner enormen Schnelligkeit den Spitznamen „Düsen-Jeff“ trug, wechselte Farfan zum Al-Jazira Club Abu Dhabi und später zu Lokomotive Moskau. Seit 2021 stand er bei Alianza Lima in Peru unter Vertrag. Mit seinem Heimatland qualifizierte sich Farfan für die Weltmeisterschaft in Russland 2018.

Ein emotionales Video auf Instagram ließ wichtige Momente von Farfans Karriere Revue passieren. „Ich habe meinen Weg in der harten Bundesliga gemacht, wo ich mehr als sieben Jahre meines Lebens gegen die Besten der Welt spielen konnte“, lautete ein Teil des Textes dazu. „Dann kam ich nach Russland, ein wunderbares Land, in dem ich Meister werden konnte. Aber vor allem habe ich mir dort meinen größten Traum erfüllt, mein Peru bei einer Weltmeisterschaft zu vertreten. Ich würde sagen, dass dies der schönste Moment meiner Fußballkarriere war.“

Nun beendete Farfan in Lima seine Karriere, zweimal wurde mit ihm dort noch die Meisterschaft gefeiert. Zuletzt hatte der Ex-Schalker aufgrund von Verletzungen aber nur noch selten gespielt. Der Klub will den 38-Jährigen aber weiter einbinden, zunächst soll Farfan Alianza als Botschafter repräsentieren.

