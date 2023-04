Ex-Schalker Karimi: Nach Morddrohungen in die USA geflüchtet

Gelsenkirchen. Ex-Schalke-Profi Ali Karimi ist nach zahlreichen Morddrohungen in die USA geflüchtet. Im Exil in Dubai hatte er sich nicht sicher genug gefühlt.

Der ehemalige iranische Fußball-Nationalspieler und Ex-Bundesligaprofi Ali Karimi ist nach zahlreichen Morddrohungen ins Exil in die USA gegangen. Das sagte der 44-jährige Ex-Profi des FC Schalke 04 in einem Twitter-Video, welches das Deutsche Fußballmuseum jüngst anlässlich der Veranstaltung „Frau. Leben. Freiheit.“ veröffentlichte. Der Iran wird seit Monaten von heftigen Protesten erschüttert. Ausgelöst wurden sie durch den Tod von Mahsa Amini am 16. September des vergangenen Jahres. Die Kurdin war nach ihrer Festnahme durch die Sittenpolizei wegen eines nicht ordnungsgemäß getragenen Kopftuchs gestorben.

Bereits vor ihrem Tod kritisierte Karimi das Regime im Iran und erhielt Morddrohungen. Deshalb zog er nach Dubai und ließ sich dort nieder. Die heimische Justiz hatte laut Medienberichten Anklage gegen den 129-maligen Nationalspieler erhoben, wegen „Solidarität mit dem Feind“ und des Vorwurfs der Anstiftung zu Unruhen. Sein Haus in Teheran soll längst von den iranischen Behörden konfisziert worden sein. „Nach Mahsas Tod erhielt ich so viele neue Drohungen, dass ich gezwungen war, mich in noch größere räumliche Distanz vom Iran zu bringen“, begründete Karimi seinen Umzug in die USA.

Im Schalke-Trikot spielte er zweimal

Mit Bayern München gewann Karimi 2006 die deutsche Meisterschaft sowie den DFB-Pokal. Letzteres gelang ihm 2011 mit Schalke 04 erneut. Allerdings gilt Karimi bis heute als Transfer-Flop. Felix Magath hatte ihn am 31. Januar 2011 kurz vor Ende der Transferperiode geholt. Karimi absolvierte lediglich zwei Spiele im Schalke-Trikot - am 5. April im Champions-League-Spiel bei Inter Mailand wurde er eingewechselt, in der Bundesliga spielte er am 23. April 2011 gegen den 1. FC Kaiserslautern.

Karimi absolvierte 129 Länderspiele für den Iran und erzielte 38 Tore. Nach Ende der Saison 2013/14 beim iranischen Erstligisten Tractor Sazi Täbrisbeendete er seine aktive Fußballerkarriere. Ali Karimi bleibt aber auch im Exil kämpferisch: „Es ist mein Wunsch, dass jeder Athlet seinen Platz auf der richtigen Seite der Geschichte findet und sich für die Frau-Leben-Freiheit-Revolution engagiert.“

