Ex-Schalker Kenny wird beim FC Everton nicht gebraucht

Gelsenkirchen. Im Sommer hatte Schalke keine Chance, Jonjoe Kenny zu halten: Der FC Everton pochte auf eine Rückkehr. Doch dort kommt Kenny kaum zum Einsatz.

Die wohl größte Schwachstelle im Schalker Kader ist die Position des rechten Verteidigers: Die Lücke, die der Verlust von Jonjoe Kenny gerissen hat, kann Kilian Ludewig nicht schließen. Kenny musste im Sommer zu seinem Stammverein FC Everton zurückkehren, Schalke konnte nichts dagegen machen. Dabei wird immer deutlicher: Everton hat für Kenny gar keine Verwendung.

Nach zehn Spieltagen der englischen Premier League steht auf Kennys Konto nur ein einziger Liga-Einsatz: Über 77 Minuten gegen Newcastle United (1:2) Anfang November. Sechsmal war er gar nicht im Kader, zuletzt sogar dreimal in Folge. Und dreimal saß er auf der Bank, ohne eingewechselt zu werden. Lediglich im weniger wichtigen EFL Cup zählte Kenny zum Stamm (drei Einsätze). In seiner Zeit auf Schalke dagegen war der 23-jährige Außenverteidiger gesetzt – 34 Pflichtspiele absolvierte der Engländer für die Knappen (zwei Tore, drei Vorlagen). Sportvorstand Jochen Schneider hätte das Leihgeschäft nur allzu gerne verlängert, biss in Everton aber auf Granit.

Die Gründe, warum Kenny unter Trainer Carlo Ancelotti in Everton keine Rolle spielt, sind vielschichtig. Zum einen ist bei den „Toffees“ Kapitän Seamus Coleman als Rechtsverteidiger gesetzt. Der fällt aber aktuell verletzungsbedingt aus und trotzdem bekommt Kenny keine Chance. Lieber baut Ancelotti sein System um, spielt mit einer Dreierkette oder lässt gar den gelernten Innenverteidiger Ben Godfrey als Rechtsverteidiger spielen. Wie es am Ende auch aussieht: Es wird immer eine Lösung ohne Kenny gefunden und das zeigt doch deutlich, dass er beim FC Everton eben nur eine Randfigur ist und für den Trainer nicht mal eine Alternative darstellt. Vielleicht ist das ja für Schalke eine Chance, im Januar noch einen Versuch zu starten.