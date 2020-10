Ex-Schalker Marco Höger paukt für zweite Karriere als Scout

Köln. Marco Höger, einst Mittelfeldmann bei Schalke 04, bereitet sich auf die Zeit nach seiner aktiven Karriere vor.

Marco Höger vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln arbeitet fleißig an der Karriere nach der Karriere. Der 31-Jährige, dessen Vertrag beim FC im kommenden Sommer ausläuft, absolviert derzeit mehrere Weiterbildungen beim IST-Studieninstitut. Ein Zertifikat im Bereich „Spielanalyse & Scouting“ hat er bereits in der Tasche, nun widmet sich Höger dem Thema „Performance Analyse Fußball“.

Mehr News und Hintergründe zu Schalke 04

„Mein großes Ziel ist es, die Karriere nach der Spielerzeit beim FC fortzusetzen“, sagte er dem Express. Noch aber wolle er „zwei, drei Jahre“ Fußball spielen, führte Höger aus.

Auf Schalke hatte Höger mit Verletzungen zu kämpfen

Nach eigenen Angaben verbringt er fünf bis zehn Stunden in der Woche mit dem Lernstoff. „Es kann aber auch mal mehr sein, wenn ich richtig motiviert bin“, sagte der ehemalige Spieler von Schalke 04: „Die erste Weiterbildung hat mir sehr viel Spaß gemacht. Die Arbeit im Scouting interessiert mich total. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, nach meiner Karriere in diesem Bereich zu arbeiten.“

Höger spielte von 2011 bis 2016 in der Bundesliga für Schalke und brachte es auf insgesamt 127 Pflichtspiele für S04. Den heutigen Kölner bremsten dabei allerdings immer wieder Verletzungen am Kreuzband aus. Seit Sommer 2016 spielt er für den FC, kam in der vergangenen Saison jedoch nur sporadisch zum Einsatz. (sid/fs)