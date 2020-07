Ex-Schalker Oliver Reck über Profifußball: "Hurengeschäft"

Edewecht. Der frühere Schalke-Torhüter Oliver Reck hat den Profifußball scharf kritisiert. Aktuell trainiert er einen Regionalligisten.

Immer mehr aktuelle und frühere Größen aus dem Profifußball sind nicht gut auf ihren Beruf zu sprechen. Weltmeister André Schürrle hatte nach seinem Rücktritt bemängelt, dass Schwäche nicht gezeigt werden dürfe und Ehrlichkeit nicht gewünscht sei. Zuspruch erhielt der Ex-Dortmunder von seinem früheren Nationalmannschafts-Kollegen Toni Kroos. „Die Aussagen "treffen absolut zu 100 Prozent heutzutage auf das Business zu“, sagte der Star von Real Madrid. Der frühere Bundesliga-Torwart Oliver Reck hat ebenfalls scharfe Kritik am Profifußball geübt und dabei sehr deutliche Worte gewählt. „Ich sage immer dazu: Das ist das größte Hurengeschäft, das es gibt“, sagte der 55-Jährige im Spotify-Podcast von „Im Kopf des Trainers“.

Oliver Reck ist Trainer in der Regionalliga

„Ich glaube einfach“, ergänzte der ehemalige Keeper von Werder Bremen und Schalke 04, „dass da so viele Intrigen gesponnen werden oder irgendwelche Leute sich in den Vordergrund schieben oder auch gestellt werden, wo man sich hinterher fragt: Wie kann das passieren?“

Reck hat nach seiner aktiven Zeit die Trainerkarriere eingeschlagen, aktuell coacht er den Regionalligisten SSV Jeddeloh II. Er wolle sich auf die negativen Auswüchse nicht einlassen, „sondern ich gehe meinen Weg, den bin ich schon als Spieler gegangen, den gehe ich auch als Trainer und den werde ich auch die nächsten Jahre noch so gehen, so lange ich in diesem Geschäft bin.“

Daher kann Reck auch die kritischen Worte rund um das frühe Karriereende von Ex-Weltmeister Schürrle nicht nachvollziehen. „Dann haben das alle so zu akzeptieren“, monierte der frühere Keeper. „Er wird schon wissen, was er tut. Das Leben endet nicht mit 29 Jahren für ihn. Vielleicht fängt es jetzt erst richtig an.“

Oliver Reck wurde mit Schalker zweimal DFB-Pokal-Sieger

Oliver Reck spielte nach seiner erfolgreichen Zeit bei Werder Bremen zwischen 1998 und 2003 als Torhüter für den FC Schalke 04. Mit den Königsblauen gewann er 2001 und 2002 den DFB-Pokal. in seiner letzten Saison verlor Reck seinen Stammplatz an Frank Rost und beendet anschließend seine Karriere. Insgesamt bestritt er 112 Spiele im S04-Trikot. Für die Schalker war er bis 2009 als Torwarttrainer tätig. Folgende Stationen als Trainer waren der MSV Duisburg (2010 - 2012), Fortuna Düsseldorf (2013 - 2015) und Kickers Offenbach (2016 - 2018). (fs mit sid)