Ex-Schalker reißt sich im ersten Testspiel das Innenband

Braunschweig. Gleich im ersten Test muss Sidi Sané einen Rückschlag hinnehmen. Gegen Rot-Weiss Essen hat er sich das Innenbandriss im Knie gerissen.

Am vergangenen Samstag feierte Sidi Sané sein Debüt für Eintracht Braunschweig. Doch sein erster Auftritt in Blau-Gelb endete mit einer verletzungsbedingten Auswechslung. Nun steht fest: Der Neuzugang vom FC Schalke 04 wird den Löwen lange fehlen.

Der 20-Jährige, der im XXL-Test gegen Rot-Weiss Essen über 120 Minuten nach einer Stunde auf den Platz kam, ging nach einem Zweikampf mit Essens Innenverteidiger Lennart Bollenberg zu Boden und musste nach 92 Minuten wieder ausgewechselt werden. Zwei Tage später steht nach einer MRT-Untersuchung die Diagnose. Der Angreifer hat sich einen Innenbandriss im linken Knie zugezogen.

Ausfallzeit von etwa zehn Wochen

Die Ausfallzeit schätzt sein neuer Verein auf etwa zehn Wochen. Damit wird Sané aller Voraussicht nach mindestens die ersten neun Spieltage in der 2. Bundesliga, darunter das Heimspiel am 3. Spieltag gegen seinen Jugendklub S04 (Sonntag, 20. August, 13.30 Uhr), sowie das Pokal-Duell mit den Knappen eine Woche zuvor (Freitag, 11. August, 20.45 Uhr) verpassen. In der noch jungen Profikarriere des Bruders von Bayern-Profi Leroy Sané ist es der erste schwere Verletzungsrückschlag.

Erst am Donnerstag vor seinem Debüt wurde der Wechsel zum Zweitligisten offiziell. In der Pressemitteilung betonte Sané noch: „Ich freue mich sehr auf die Zeit, auf das Team, die Fans und möchte zeigen, was ich kann. Ich möchte der Eintracht weiterhelfen und werde alles dafür geben, dass wir als Mannschaft eine erfolgreiche Saison spielen.“

"Schnell Einsatzzeiten sammeln"

Braunschweigs Geschäftsführer Sport Peter Vollmann kündigte an, dass Sané „schnell Einsatzzeiten sammeln“ wird. Doch bis er seinen neuen Teamkollegen helfen kann, muss sich der 1,87 Meter große Flügelstürmer, der auch im offensiven Mittelfeld spielen kann, nun zunächst gedulden.

Eintracht Braunschweig startet am kommenden Sonntag in die Saison. Ab 13.30 Uhr ist Holstein Kiel zu Gast im Eintracht-Stadion.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04