Ex-Trainer Tedesco: "Die Schalke-Fans verdienen Erfolge"

Gelsenkirchen. Domenico Tedesco bereitet Spartak Moskau auf den Neustart vor. Im Interview spricht er über die besondere Aufgabe - und seinen Ex-Klub Schalke.

Eigentlich lebt Domenico Tedesco (34) mitten im Zentrum Moskaus, seitdem er den Traditionsverein Spartak trainiert. Als wir ihn am Telefon erreichen, sitzt er aber im Trainingszentrum im Norden der Metropole. „Moskau“, sagt er, „ist eine überragende Stadt.“ Am 20. Juni wird die Saison in Russland fortgesetzt – und nach einer kurzen Unterbrechung beginnt direkt die nächste. „Das macht die Vorbereitung umso wichtiger“, sagt er – und es beginnt ein Gespräch über Fußball in Russland bis Dezember, die eigene Zukunft und seinen Ex-Klub Schalke 04, 16 Monate nach seinem Aus in Gelsenkirchen.

Herr Tedesco, wenn auf die alte direkt die neue Saison folgt - wie ist der Übergang möglich? Gibt es nicht Kaderveränderungen durch auslaufende Verträge am 30. Juni?