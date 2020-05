Fährmann als Lösung: Matthäus watscht Schalke-Torhüter ab

Gelsenkirchen. Schalke 04 hat nach der 0:4-Klatsche gegen den BVB wieder eine Torwartdebatte. Sky-Experte Lothar Matthäus bringt Ralf Fährmann ins Gespräch.

Es war eine Demütigung. Mit 0:4 (0:2) unterlag der FC Schalke 04 am vergangenen Samstag im Revierderby beim Borussia Dortmund. Schon das erste Spiel nach der Corona-Zwangspause hat bei den Königsblauen für große Unruhe gesorgt. Denn das Derby-Debakel war für die Mannschaft von Trainer David Wagner kein Ausrutscher. Schalke ist in der Rückrunde abgestürzt. In neun Spielen wurden nur sieben Punkte eingefahren. Das Torverhältnis (4:19) ist ebenfalls indiskutabel.

Auch Rekordnationalspieler Lothar Matthäus (59) sieht die Entwicklung der in der Hinrunde so überraschend starken Schalker kritisch. In seiner Kolumne „So sehe ich das“ bei Sky fand der Weltmeister von 1990 deutliche Worte für die Darbietung im Geisterderby. "Schalke 04. Der Name war am Wochenende Programm", unterstrich Matthäus. "Nach einer katastrophalen Leistung der Königsblauen hagelte es zurecht so ein Ergebnis beim großen Rivalen. Da fehlte es an allem, was man von so einem Team in so einem Spiel erwarten darf und muss."

Eine nicht unerhebliche Mitschuld an der Pleite trug Schalkes Torhüter Markus Schubert. Der 21-Jährige patzte gleich doppelt. Während der Corona-Pause wurde der Sommer-Neuzugang aus Dresden von Trainer Wagner zur festen Nummer eins erklärt, da Alexander Nübel, der zur kommenden Saison zu den Bayern wechseln wird, vor der Unterbrechung mehrfach daneben griff. Doch Schubert konnte das Vertrauen nicht zurückzahlen und bestätigte stattdessen den schwachen Eindruck, den er im bisherigen Saisonverlauf hinterlassen hatte. Beim 1:1 in Wolfsburg (18. Dezember) sah er beim Ausgleichstor schlecht aus, bei der 0:5-Klatsche beim FC Bayern München (25. Januar) verschuldete Schubert sogar zwei Gegentore. Vor allem bei Flanken und Standardsituation patzte er häufig.

Matthäus: Fährmann könnte die Lösung sein

Laut Matthäus habe die Torwart-Diskussion um Schubert und Nübel "wieder an Fahrt aufgenommen". Der Nübel-Transfer sei der Auslöser der Probleme gewesen: "Der Wechsel von Nübel nach München mit all seinen Begleitumständen, hat der ganzen Mannschaft und vor allem den beiden Schlussmännern geschadet. Beiden geht das Ganze zu sehr an die Substanz und sie patzen seit Wochen im Gleichschritt", betont Matthäus.

Eine mögliche Lösung für die kommende Saison sei nach Meinung des Sky-Experten die Rückkehr von Ralf Fährmann, der in dieser Saison ausgeliehen wurde. Der 31-Jährige kehrt offiziell am 1. Juli von Brann Bergen zurück, trainiert aber schon in Gelsenkirchen. Zur Rückrunde der vergangenen Saison hatte der ehemalige Kapitän seinen Stammplatz an Nübel verloren. Ergibt sich nun eine zweite Chance für Fährmann? "Für die neue Saison ist es eher unwahrscheinlich, dass Schalke Millionen in die Hand nehmen wird, um sich einen neuen Torwart zu leisten", glaubt Matthäus. "Am Ende ist man in Gelsenkirchen vielleicht doch ganz glücklich darüber, dass Ralf Fährmann im Sommer wieder kommt. Der war schließlich Kapitän, Identifikationsfigur und Anführer. Und wenn er an seine guten Zeiten anknüpfen kann, könnte das die Lösung sein."