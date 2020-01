Faktencheck: Hat Schalke Jean-Clair Todibo auf dem Zettel?

Holt Schalke vor dem Start in die Rückrunde noch einen weiteren neuen Spieler? Kandidat ist Abwehr-Talent Jean-Clair Todibo (20) vom FC Barcelona. Ein Faktencheck:

Dass Schalke Jean-Clair Todibo auf dem Zettel hat, steht fest. Der 20 Jahre junge Franzose ist ein großes Abwehrtalent, das beim FC Barcelona aber nur wenig Spielanteile erhält. Schalke hat einen Leihtransfer geprüft, um auf einen möglichen Personal-Engpass in der eigenen Abwehr reagieren zu können.

Schalke: Die Personaldecke in der Abwehr ist eng

Wie ist derzeit Schalkes Personalsituation in der Innenverteidigung? Ozan Kabak und Matija Nastasic haben die komplette Vorbereitung mitmachen können, sie stehen zum Start in die Rückrunde zur Verfügung. Dennoch ist die Personaldecke im Abwehrzentrum durch die verletzungsbedingten Ausfälle von Benjamin Stambouli und Salif Sané weiter dünn. Bei Stambouli kann es mit einem Comeback sogar fast März werden. Sané wird im Februar zurück erwartet.

Todibo könnte das Risiko für Schalke verringern

Wie hoch ist das Risiko? Fällt noch ein Innenverteidiger aus, könnte derzeit nur Linksverteidiger Bastian Oczipka einspringen. Mit Weston McKennie ist eine weitere Alternative ebenfalls noch verletzt. Mit Timo Becker (U23) und Malick Thiaw (U19) stehen sonst nur noch unerfahrene Kräfte zur Verfügung. Die Auswahl ist überschaubar und Nastasic gilt als verletzungsanfällig - mit einer Verpflichtung von Todibo könnte Schalke das Risiko reduzieren.

Die Konkurrenz für Todibo in Barcelona ist groß

Wer ist Jean-Clair Todibo? Der 1,90 Meter große und 82 Kilo schwere Franzose kam im Januar 2019 vom FC Toulouse nach Barcelona - für Barca absolvierte er in dieser Zeit aber nur vier Spiele, zu groß ist die Konkurrenz. Deswegen will Todibo bei einem anderen Klub Spielpriaxis sammeln.

So stehen die Schalker Chancen

Wie groß sind die Schalker Chancen? Angeblich gut, die aktuelle Information ist, dass sich eventuell am Sonntag oder zu Beginn der Woche etwas tun könnte. Aber das ist noch nicht gesichert. Denn an Jean-Clai Todibo sind auch andere Klubs (AC Mailand, AS Monaco, OGC Nizza) interessiert. Schalkes sportliche Leitung hat einen guten Draht zu den Verantwortlichen des FC Barcelona, was man auch daran sieht, dass Barca im Sommer mit Juan Miranda ein anderes großes Talent an Schalke verliehen hat. Allerdings: Miranda kam auf Schalke erst im Dezember zum Einsatz - darüber waren die Barca-Verantwortlichen nicht erfreut.