Faktencheck: Wird Weston McKennie Schalke-Kapitän?

Gelsenkirchen. Der Kicker vermeldet, der umworbene Weston McKennie könnte Schalke-Kapitän werden. Doch ist da wirklich etwas dran? Ein Faktencheck.

Darüber diskutieren die Fans des FC Schalke 04: Der Kicker brachte in der aktuellen Ausgabe Weston McKennie (21) als Kapitän ins Gespräch. In den Überlegungen von Trainer David Wagner, so hieß es, würde er in dieser Frage eine wichtige Rolle spielen. Der US-Amerikaner wird gerade von mehreren Klubs heftig umworben, bei einem passenden Angebot würde ihn Schalke trotz eines bis Juni 2024 gültigen Vertrages sofort verkaufen. McKennie als Kapitän? Hier ist unser Faktencheck: