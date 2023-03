FC Schalke 04: Das Elgert-Team macht es gegen Nübel neunmal

Frühes Schalker 1:0 in der sechsten Minute gegen den SC Verl: Kapitän Mattes Hansen (rechts) hat per Kopf getroffen, Max Grüger (Zweiter von links) die Ecke geschlagen.

Gelsenkirchen. Schalkes U-19-Fußballer gewinnen ihr Testspiel gegen ihren Bundesliga-Rivalen SC Verl mit 9:0. Zwei Spieler kehren nach Verletzungspausen zurück.

Eine Woche vor ihrem Halbfinale im DFB-Pokal der Junioren gegen den 1. FSV Mainz 05 (2. April, 11 Uhr, Parkstadion) haben die U--19-Fußballer des FC Schalke 04 einen starken Eindruck hinterlassen. Die Mannschaft von Trainer Norbert Elgert, dem unter anderem fünf Nationalspieler fehlten, setzte sich im Testspiel gegen ihren Bundesliga-Rivalen SC Verl mit 9:0 (6:0) durch.

Die königsblauen A-Junioren legten in dieser Partie, die wegen des Dauerregens nicht im Parkstadion, sondern auf dem Rasenplatz 4 ausgetragen wurde, einen Blitzstart hin. Nach gerade mal 16 Minuten lagen sie schon mit 4:0 vorne. Die Treffer fielen in dieser Reihenfolge: Kapitän Mattes Hansen traf nach einer Ecke Max Grügers per Kopf, Kelsey Meisel lupfte den Ball nach einem tollen Pass Semin Kojics über Verls Keeper Leon Nübel, und Yannick Tonye gelang ein Doppelschlag.

Erstmals wieder im Schalke-Einsatz: Torwart Luca Podlech und Nicholas Engels

Während die Gäste fast gar nichts zustande bekamen, machten die Schalker U-19-Fußballer weiterhin Dampf. Noch vor der Pause schraubten Semin Kojic, nachdem Kelsey Meisel zuvor gescheitert war, und Max Grüger – ein großartig herausgespieltes Tor – die Führung auf 6:0 hoch. Nach dem Seitenwechsel dauerte es keine Viertelstunde, ehe es 9:0 stand. Romeo Ferreira traf nach Vorarbeit Niklas Dörrs, während Nedzhib Hadzha und Erik Lanfer jeweils mit Schüssen von der Strafraumgrenze erfolgreich waren. Zwar hatte das Elgert-Team noch eine halbe Stunde Zeit, es schaffte aber keinen zweistelligen Sieg.

Positiv: Nach ihren Verletzungspausen kamen Torwart Luca Podlech und Innenverteidiger Nicholas Engels erstmals wieder zum Einsatz. Beide wurde in der 65. Minuten eingewechselt. Luca Podlech brauchte aber ebenso wie zuvor Faaris Yusufu keine einzige Parade zu zeigen.

So haben sie gespielt:

Tore: 1:0 Mattes Hansen (6.), 2:0 Kelsey Meisel (9.), 3:0, 4:0 Yannick Tonye (11., 16.), 5:0 Semin Kojic (33.), 6:0 Max Grüger (45.), 7:0 Romeo Ferreira (52.), 8:0 Nedzhib Hadzha (59.), 9:0 Erik Lanfer (60.).

FC Schalke 04 U 19: Yusufu (65. Podlech) - Anubodem (65. Engels), Hansen (46. Likaj), Becker (46. Heitzmann), Gyamfi (46. Ferreira) - Lanfer - Hadzha, Grüger - Tonye, Kojic, Meisel (46. Dörr).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04