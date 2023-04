FC Schalke 04 gegen Bayer Leverkusen: Hier geht's zum Live-Ticker

Trainer Thomas Reis trifft mit Schalke 04 am Samstag auf Bayer Leverkusen.

Gelsenkirchen. Hält die Schalker Serie von unbesiegten Spielen auch gegen das Top-Team Bayer Leverkusen?

Trainer Thomas Reis will mit den erprobten Schalker Tugenden auch Bayern-Bezwinger Bayer Leverkusen ärgern. „Wir wollen Leverkusen den Spielspaß nehmen. Wichtig ist, dass man in unserer Situation erfolgreich spielt. Da gibt es keinen Schönheitspreis“, sagte der Coach des FC Schalke 04 vor dem Bundesligaspiel gegen die Werkself am Samstag (15.30 Uhr/Sky): „Zweikämpfe zu führen, ist auch eine Form von Attraktivität.“

FC Schalke 04 gegen Bayer Leverkusen: Das Spiel im Live-Ticker

Schalke hat aus bislang acht Rückrundenspielen zwei Siege und sechs Unentschieden geholt. Die Defensive um den starken Torhüter Ralf Fährmann ließ dabei nur vier Gegentore zu - Bestwert in der Bundesliga. Er habe gehört, dass es keinen Spaß macht, gegen Schalke zu spielen, sagte Reis ein wenig Stolz.

Das soll nun auch Leverkusen, das jüngst den FC Bayern 2:1 bezwungen hatte, zu spüren bekommen. „Für uns gilt: Risiko vermeiden, Mentalität, Zweikämpfe, den Spaß nehmen und selbst mutig sein“, zählte Schalke-Trainer Reis auf.

Mehr News und Hintergründe zu Schalke 04:

Gegen die Leverkusener Mannschaft, die laut Reis „unheimlich stark ist, nach Ballgewinnen in die Tiefe zu gehen“ und ein „Riesentempo“ habe, wird Schalke-Stamminnenverteidiger Moritz Jenz fehlen. Wegen einer Zerrung am Oberschenkel falle er aus, „sein Verlust wiegt schwer“, so Reis. Die Pause des 23-Jährigen sei aber nötig, damit „die Möglichkeit besteht, dass er nächste Woche wieder voll bei Kräften ist und dadurch die letzten Spiele gestalten kann.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04