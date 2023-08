FC Schalke 04: Kann Kenan Karaman Marius Bülter ersetzen?

Gelsenkirchen. Vor dem Pokalspiel des FC Schalke 04 gegen Eintracht Braunschweig deutet Kenan Karaman sein Qualität an. Doch S04 erhofft sich mehr von ihm.

Wenn Kenan Karaman noch etwas Motivation brauchen sollte, muss er sich nur durch sein eigenes Instagram-Profil klicken. Da sieht er sich selbst in Jubelpose, mal allein, mal im Kreis seiner Mannschaft, immer selbstbewusst.

Schwere Aufgabe für Schalke im DFB-Pokal

Der 29-Jährige drehte beim 3:0 des FC Schalke 04 gegen Kaiserslautern groß auf, hatte wichtigen Anteil am ersten Heimsieg der neuen Zweitliga-Saison. Die Erinnerung an diesen Abend dürfte ihm noch einmal Auftrieb geben. Denn schon am Freitagabend (20.45 Uhr/ZDF) wird es knifflig. Da ist er mit den Königsblauen bei Eintracht Braunschweig in der ersten Runde des DFB-Pokals gefordert.

Schalke 04 und der DFB-Pokal, das war zuletzt keine Erfolgsgeschichte. In der Vorsaison ging der spätere Bundesligaabsteiger bei der TSG Hoffenheim in der zweiten Runde mit 1:5 unter, ein Jahr davor scheiterten die Königsblauen ebenfalls in Runde zwei bei Drittligist 1860 München (0:1). Diesmal soll es anders laufen – auch wenn Schalke auf seinen angeschlagenen Linksverteidiger Thomas Ouwejan (26) verzichten muss.

Wichtige Einnahmen für den FC Schalke 04

Schon aus finanzieller Sicht ist der DFB-Pokal wichtig. Sollten die Gelsenkirchener die Hürde in Braunschweig nehmen, hätten sie zu den garantierten 215.000 Euro aus Runde eins, weitere 431.000 Euro sicher. Da das Braunschweig-Spiel live im Free-TV übertragen wird, kommen Einnahmen in Höhe von 650.000 Euro hinzu, die im Verhältnis von 60:40 zwischen Heimverein und Gast aufgeteilt werden.

Sicher mit den Einnahmen aus Runde zwei planen, sollten die Schalker allerdings noch nicht. Obwohl die Eintracht mit zwei Niederlagen in die Zweitligasaison gestartet ist, stand die Mannschaft von Trainer Jens Härtel in der Defensive weitgehend kompakt.

„Es wird nicht einfach, durch dieses Bollwerk zu kommen“, sagt Schalkes Trainer Thomas Reis. Die zuletzt oft ideenlose S04-Offensive muss für Überraschungsmomente sorgen – doch das können nicht viele Schalker. Die Lücke, die etwa Marius Bülter (30) durch seinen Wechsel zur TSG Hoffenheim hinterlassen hat, ist noch nicht geschlossen.

Neuzugänge brauchen noch Zeit

Für Bülters Linksaußen-Position hat Schalke zwar Bryan Lasme (24) von Arminia Bielefeld verpflichtet. Er ließ sein Können bereits aufblitzen, doch ihm fehlte in der Vergangenheit die Konstanz. In Yusuf Kadabayi (19, ausgeliehen vom FC Bayern München) gibt es links vorne einen weiteren Zugang, der aber noch an den Profifußball herangeführt werden muss.

Und da kommt Kenan Karaman ins Spiel. Der türkische Nationalspieler übernahm beim 3:0 gegen Kaiserslautern die Bülter-Rolle und überzeugte. Mit seinen klugen Dribblings verschaffte er seiner Mannschaft immer wieder Luft, und auch vor dem gegnerischen Tor war er gefährlich. An allen drei Treffern war Karaman beteiligt. „Für mich persönlich kann es so weitergehen“, sagte er.

Die Anlaufschwierigkeiten, die Karaman nach seinem Wechsel von Besiktas Istanbul zu S04 hatte, konnte er im Laufe der Bundesliga-Rückrunde ablegen. Der vermeintliche Transfer-Flop war schon da unter Thomas Reis Stammkraft und zeigte ansprechende Leistungen. Nicht umsonst schaffte Karaman nach eineinhalb Jahren die Rückkehr in die türkische Nationalmannschaft – ein Erfolg, der ihm zusätzliches Selbstvertrauen gab.

Schon in der Vorbereitung war dieses neue Selbstvertrauen auf dem Rasen zu sehen. Karaman wusste, dass der Abgang von Marius Bülter für ihn eine Chance sein kann – und er will sie nutzen. Gegen Lautern durfte er erstmals auf seiner Lieblingsposition vorne links spielen. Von dort kann Karaman als Rechtsfuß nach innen ziehen und den Abschluss suchen, genau wie Marius Bülter es oft getan hat.

Macht er so weiter, kann Karaman mittelfristig Schalkes neuer Bülter werden. Was den Spielertypen angeht, sind sich beide ähnlich. Sie sind nahezu gleich groß, in der Offensive variabel einsetzbar und sie verfügen über ein ordentliches Tempo und starke Dribblings. Aber: Im Gegensatz zu Bülter fehlte Karaman in seiner Karriere bislang die Effizienz vor dem Tor.

Schalke: Bülter mit starker Quote im Aufstiegsjahr

Genau das ist Kenan Karaman aber in dieser Saison zuzutrauen. Bleibt der Deutsch-Türke verletzungsfrei, sind selbst Bülters zehn Tore und 13 Assists aus der Aufstiegssaison 2021/22 nicht utopisch. „Jetzt setzen Sie mich aber unter Druck“, sagt er, angesprochen auf die Vergleiche. „Ich bin sehr froh, dass ich dem Team helfen kann und will genau so weiter machen.“ Am besten schon am Freitag beim Pokalspiel in Braunschweig.

