Freund beleidigt Bentaleb und Harit - Schalke wehrt sich

Der FC Schalke 04 hat verärgert auf Aussagen von Ex-Profi Steffen Freund reagiert. Der ehemalige Schalke-Spieler brachte in der TV-Sendung Sport1-Doppelpass die Suspendierung der Spieler Nabil Bentaleb und Amine Harit mit deren Herkunft in Verbindung. Über Bentaleb sagte er: "Ihn kenne ich persönlich. Er ist einer der besten Spieler und dann im Endeffekt auf Schalke gelandet. Man muss wissen: Bentaleb ist französisch-algerischer Herkunft. Und wenn man einen Kaderplaner hat, muss der wissen, dass eine bestimmte Aggressivität, eine gewisse Disziplinlosigkeit schnell kommt, wenn er nicht gesetzt ist." Bei Harit sei das ähnlich, deshalb habe Schalke "falsche Spieler gekauft".

ganz normaler sonntag im doppelpass pic.twitter.com/jDTRQ1fmN6 — Vertragsamateur Belamigović (@hannoderbus) November 29, 2020

Freund wies in einer späteren Aussage in der Talkshow den Vorwurf rassistischer Aussage zurück: "Das war nicht so gemeint. Ich habe mich auf die Herkunft von Nabil bezogen. Da spielt Armut eine Rolle, wie du als Mensch aufwächst, was deine Mentalität ist. Das muss man vor einer Verpflichtung wissen." Freund hatte Bentaleb bei Tottenham Hotspur kennengelernt - Bentaleb war Spieler, Freund Co-Trainer.

Die Denkpause für #Harit und #Bentaleb hat nichts mit deren Wurzeln zu tun! Sowas hat für uns grundsätzlich nichts mit der #Herkunft zu tun. #Dopa #S04 — FC Schalke 04 (@s04) November 29, 2020

Der FC Schalke 04 antwortete mit einem Tweet, ohne Freund direkt zu erwähnen: "Die Denkpause für Harit und Bentaleb hat nichts mit deren Wurzeln zu tun! Sowas hat für uns grundsätzlich nichts mit der Herkunft zu tun."

Steffen Freund entschuldigt sich via Twitter

Ex-Nationalspieler Freund entschuldigte sich im Anschluss auch über seinen Twitter-Account für seine Aussagen: "Jeder der mich und meine Karriere als Spieler und als Trainer ein wenig kennt, weiß, dass ich jede Form von Rassismus zutiefst verabscheue. Natürlich sind weder Hautfarbe noch Glaube oder Herkunft für die Leistungen eines Spielers im Training und auf dem Platz entscheidend", erklärte Freund und fügte in einem zweiten Tweet hinzu: "Niemand ärgert sich darüber mehr als ich, dass ich mich in der Live-Sendung Dopa leider so mißverständlich ausgedrückt habe. Dafür möchte ich mich aufrichtig entschuldigen."