Schalke-Fan arbeitet für einen Tag in der Arena

Homeoffice in der ELE-Loge der Veltins-Arena: Lukas Termath durfte am Freitag einen ungewöhnlichen Tag auf Schalke verbringen

Gelsenkirchen. Auch das gibt’s in der Corona-Krise: Schalke-Fan Lukas Termath durfte am Freitag sein Homeoffice in die Arena verlegen.

Fast alle Schalke-Fans müssen im Moment auf Besuche in der Arena verzichten – nicht so Lukas Termath: Er war der glückliche Gewinner, der am Freitag seinen Arbeitsplatz in die Veltins-Arena verlegen durfte. „Die Möglichkeit zu haben, da einfach mal einen Arbeitstag zu verbringen, ist genial. Da kann ich mich wirklich glücklich schätzen“, strahlte Termath.

Arbeitsplatz mit Aussicht: Lukas Termath mit Blick in den Innenraum der Arena. Foto: Schalke 04

Schalke hatte zusammen mit seinem Partner ELE einen Tag Aufenthalt in der ELE-Loge der Arena verlost – eine Anspielung darauf, dass viele Fans derzeit von zu Hause arbeiten müssen. Warum nicht also das Homeoffice in die Arena verlegen, wo es neben einem stabilen Internet-Zugang auch einen prächtigen Ausblick in den Innenraum gibt?

Schalke-Aussicht und Überraschungen

„Ich weiß nicht, wie viele von sich behaupten können, den Arbeitsplatz mit Blick auf das geilste Wohnzimmer der ganzen Welt zu haben“, lachte Lukas Termath nun am Freitag. Begleitet wurde er von einem Team von Schalke-TV, dazu gab’s Verpflegung durch das S04-Catering und auch sonst noch die eine oder andere Überraschung.

Stilecht trug Lukas Termath bei der Arbeit am Freitag natürlich ein Schalke-Trikot – im Homeoffice fühlte er sich wie zu Hause. „Es ist ein Ort, wo ich total gerne und natürlich regelmäßig an Spieltagen bin“, sagte er. (MH)