Für Schalke-Trainer Wagner bleibt Union Berlin Bundesligist

Gelsenkirchen. Schalkes Trainer David Wagner zieht symbolisch den Hut vor den Leistungen vor Freitagsgegner Union Berlin. Der Aufsteiger feierte zuletzt vier Siege in Serie.

Schalkes Trainer David Wagner hält viel von Bundesliga-Neuling Union Berlin. Mit 16 Punkten rangieren die Eisernen auf Platz elf und zählen zu den dicksten Überraschungen im bisherigen Saisonverlauf. „Sie haben keine Chance, unter den letzten drei Mannschaften zu landen – vorausgesetzt, dass sie verletzungsfrei bleiben“, sagt Wagner und spricht den Unionern damit schon vorzeitig Anerkennung zum Klassenerhalt im kommenden Frühjahr aus.

„Union ist die Mannschaft, die zuletzt mit am besten gepunktet hat. Da ist Struktur drin, da steckt ganz viel Mannschaft drin. Wir treffen auf einen ganz unangenehmen Gegner. Der Tabellenführer der letzten fünf Spieltage ist Union“, stellt der Schalker Coach fest. Der Aufsteiger holte vier Bundesliga-Siege in Serie und warf nebenbei auch noch Zweitligist Kiel mit 3:0 aus dem DFB-Pokal.

Bisher zwei Saison-Heimsiege

Für die Königsblauen sind die Unioner somit ein Gegner, den sie nicht unterschätzen sollten. „Wir spielen unter Flutlicht gegen die Mannschaft der Stunde, viel cooler kann es doch gar nicht sein“, findet David Wagner und streicht heraus: „Wir wollen alle drei Punkte bei uns behalten.“

In der eigenen Arena taten sich die Schalker bisher mitunter schwer, mussten sich gegen Dortmund, Düsseldorf und Köln mit Unentschieden begnügen. Dazu gab es früh in der Spielzeit das 0:3 gegen die Bayern, aber auch den klaren Erfolg über Hertha BSC (3:0) und das zum Schluss erkämpfte 2:1 gegen Mainz. Wagner: „Zuhause haben wir noch nicht ganz so viele Siege eingefahren. Bei einigen Unentschieden waren wir etwas naiv, die Ergebnisse waren selbstverschuldet. Wir haben die Lehren daraus gezogen.“ (tt)