„Geiles Gefühl“ – Schalkes Fußballerinnen holen den Titel gegen Horsthausen

Gelsenkirchen. Schalkes Frauen gewinnen gegen die klassenhöhere SpVgg Herne-Horsthausen. Der Kreispokal-Sieg macht Schalke auch Mut für die nächste Saison.

Die Bezirksliga-Fußballerinnen des FC Schalke 04 bleiben im Feiermodus: Nach dem perfekt gemachten Aufstieg in die Landesliga jubelten Kapitänin Pia Canibol und Co. auch im Pokal. Im Kreispokal-Finale gegen die klassenhöhere Spvgg. Horsthausen, die in der Landesliga auf Platz zehn rangiert, setzten sich die Königsblauen auf dem Kunstrasenplatz am Parkstadion klar mit 3:0 (2:0) durch.

Dass die Partie besonders war, ließ sich nicht nur an der 300-Zuschauer-Kulisse, sondern auch an den Arena-Fahnenschwenkern und den U11-Einlaufkids ablesen.

Schalke geht gegen Horsthausen früh in Führung

Schon nach fünf Minuten brachte Nathalie Bollmann die Gastgeberinnen in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Torjägerin Laura Schulte auf 2:0 (44.). In der Endphase machte Chantal Schmitz für Schalke 04 den Deckel auf die Partie (76.). „Wir sind sehr, sehr glücklich“, strahlte Schalkes Mittelfeldspielerin Kristina Kirscht, „den Pokal gegen eine Mannschaft aus der Landesliga zu holen, zeigt uns, dass wir da nächstes Jahr auf jeden Fall mithalten können. Es ist ein geiles Gefühl.“

Schalkes Fußballerinnen bei der Pokalübergabe. Foto: Ant Palmer / FUNKE Foto Services

Für die Schalkerinnen war gegen Horsthausen sogar ein deutlicherer Erfolg drin. Kirscht: „Das hätte noch höher ausfallen können. Es war alles irgendwie dabei: Von Hektik über Routine bis hin zu dem, was wir können.“

Horsthausens Trainer lobt Schalkes Team

Vom Trainer der Hernerinnen gab es daher auch anerkennendes Lob für die Königsblauen, die Mittwochabend auf dem eigenen Vereinsgelände in den türkisen Auswärtstrikots spielten. „Schalke hatte einen klaren Plan und hat diesen gut umsetzt, sie haben immer wieder gut ihre Stürmerinnen eingesetzt“, meinte Pascal Schumacher, Trainer des Landesligisten. „Wir dagegen sind gar nicht ins Spiel gekommen.“

