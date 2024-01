Hansa Rostock schockt Schalke 04 mit Last-Minute-Heimsieg

Nach der 1:4-Niederlage beim 1. FC Kaiserslautern steht Schalke 04 am Abgrund. Die Fans sind sauer, die Profis leisten sich unerklärliche Fehler – die Neven liegen blank. In unserem Video-Format 19:04 – der Schalke-Talk analysieren die Schalke-Reporter Andreas Ernst (Funke Sport) und Robin Haack (WAZ Gelsenkirchen) zusammen mit Sinan Sat (WAZ Gelsenkirchen) die Blamage.

Essen Nach dem 2:1-Heimsieg gegen Elversberg hat Hansa Rostock zu Schalke 04 aufgeschlossen. S04 rettet aktuell nur das bessere Torverhältnis.

Für den FC Schalke 04 kommt es nach dem 1:4-Debakel beim 1. FC Kaiserslautern am Freitagabend besonders bitter: Am Samstag schloss der FC Hansa Rostock nach dem 2:1-Sieg im Heimspiel gegen den SV Elversberg zu den Königsblauen auf. Torschütze war ausgerechnet ein ehemaliger Spieler von Rot-Weiss Essen: Kai Pröger erzielte in der Nachspielzeit per Handelfmeter den zweiten Treffer für die Norddeutschen, die nun mit 20 Punkten auf Relegationsplatz 16 stehen. Damit ist die „Kogge“ punktgleich mit Schalke 04, allerdings hat Rostock (-13) das schlechtere Torverhältnis als der Bundesliga-Absteiger (-9).

Luca Schnellbacher hatte die Saarländer in Führung gebracht (41.), Dennis Dressel (69.) erzielte nach dem Wechsel den Ausgleich für die Hausherren. Der Elversberger Frederik Jäkel sah in der Nachspielzeit wegen Handspiels „Rot“ (90.+1). Hansa Rostock konnte nach zuletzt drei sieglosen Partien in Folge wieder dreifach punkten.

Schalke 04 in einem desolaten Zustand

Damit ist die Situation für die Mannschaft von Karl Geraerts noch dramatischer als am Freitagabend. Das 1:4 bei den „Roten Teufeln“ hatte für die Schalker einen neuen Tiefpunkt markiert. Denn eigentlich hatte ich vor der Winterpause ein leichter Positivtrend abgezeichnet, auch die geschilderten Eindrücke aus dem Trainingslager waren positiv. Auf dem Betzenberg präsentieren sich die Königsblauen dann derart blamabel, dass sich Kenan Karaman bei „Sky“ zu einer Entschuldigung bei den Anhängern gezwungen sah: „Die reisen hier fünf, sechs Stunden aus Gelsenkirchen an und wir reißen hier so einen Dreck ab.“

Während das zeitversetzte Fernduell mit der „Kogge“ daneben ging, hat Schalke 04 am kommenden Samstag, 3. Februar (13 Uhr) die Möglichkleit, einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt auf Distanz zu halten. Dann empfängt der Bundesliga-Absteiger Eintracht Braunschweig. Die Niedersachsen haben drei Zähler Rückstand auf die Geraerts-Elf, könnten mit einem Sieg auf Schalke am Wochenende ebenfalls aufschließen, Rostock ist dann bei Hannover 96 zu Gast.

Schalke am Samstag im Kellerduell gegen Eintracht Braunschweig

Im Heimspiel gegen Braunschweig wird in jedem Fall Rechtsverteidiger Cedric Brunner, der in Kaiserslautern zum fünften Mal „Gelb“ sah. Dafür kehren die zuletzt gelbgesperrten Marcin Kaminski und Ron Schallenberg zurück.

