Schalke 04 gewinnt das Auswärtsspiel bei Werder Bremen mit 2:1 (1:0). Wir haben die Noten zum Spiel:

Alexander Nübel: Blieb in der ersten Halbzeit bis auf einen Schuss von Maximilian Eggestein (14.) beschäftigungslos. Vor dem 1:2 wehrte er den Versuch von Gebre Selassie mit einem starken Reflex ab, hatte dann gegen den Nachschuss von Osako aus kurzer Entfernung aber keine Chance. Zeigte noch eine gute Parade in der Nachspielzeit. Note: 2,5

Jonjoe Kenny: In der Startphase mit viel Herz und Mut, ließ dann aber deutlich nach und beschränkte sich auf seine Aufgaben in der Absicherung. Stand in einer Situation gegen Bremens Pizarro zu weit weg (77.). Note: 3,5

Ozan Kabak: Klärte mit einer beherzten Grätsche gegen Bremens Rashica (16.). Hinten mit konzentrierter Leistung und einer Zweikampfquote von rund 70 Prozent, dazu mit guten Ideen im Spielaufbau. Der türkische A-Nationalspieler war an der Führung beteiligt. Note: 2

Matija Nastasic: Ordentliches Comeback des serbischen Verteidigers, der in der Abwehr seinen Job gewissenhaft erledigte. Zielte nach einer Ecke per Kopf knapp vorbei. Holte sich in der zwieten Halbzeit eine Verwarnung ab und musste danach in Zweikämpfen aufpassen. Beim Bremer Anschlusstor sah er vom Stellungsspiel her nicht gut aus. Note: 3,5

Bastian Oczipka: Ließ auf seiner linken Defensivseite nichts anbrennen, überzeugte durch gutes Stellungsspiel und schaltete sich mehrfach nach vorne ein. Sah nur gegen Osako, der ihn mit einer Körpertäuschung narrte, einmal schlecht aus (66.). Sehr sicher im Abspiel zum Nebenmann. Note: 3

Daniel Caligiuri: Perfekter Pass auf Amine Harit (22.), dazu mit einem gefährlichen Flachschuss, der Werder-Torwart Jiri Pavlenka vor Probleme stellte (25.). Scheiterte im zweiten Durchgang mit einem angeschnittenen Freistoß erneut an Pavlenka (71.). Note: 3

Omar Mascarell: Ruhender Pol in der Defensive, eroberte gerade im ersten Durchgang wichtige Bälle. Bestechende Passquote von über 90 Prozent. Nach vorne allerdings ohne jegliche Impulse. Kurz vor Abpfiff sah er Gelb nach einem Foul an Osako. Note: 3

Suat Serdar: Ließ sich in der Anfangsphase in einem Zweikampf zu leicht abkochen, so dass Ozan Kabak in höchster Not bei einem Konter klären musste. Danach mit mehr Präsenz, aber längst nicht so stark wie in den letzten Wochen. Holte eine gelbe Karte nach einem Konter heraus. Note: 4

Mark Uth: Großes Pensum, kleine Wirkung. Der Offensivmann ließ sich teilweise weit zurückfallen, versuchte, das Spiel anzukurbeln und sich anzubieten. Richtig gefährlich war Uth zu keinem Zeitpunkt. Gewann nur 36 Prozent seiner Zweikämpfe. Note: 4,5

Amine Harit: Erzielte Schalkes Führung mit einem Schuss ins lange Eck. Für den Marokkaner war es bereits das sechste Saisontor. Spielte immer wieder seine technische Finesse aus und sorgte für viel Unruhe. Note: 2

Benito Raman: Lieferte ein Empfehlungsschreiben für weitere Einsätze ab. Leistete die Vorarbeit zum Führungstor und traf zum 0:2, nachdem er sich den Ball aggressiv von Bremens Sebastian Langkamp eroberte. Suchte immer wieder das Risiko, tappte dabei viermal in die Abseitsfalle. Note: 2

Weston McKennie: Der Allrounder kam nach 72 Minuten für Mark Uth. Keine Note

Rabbi Matondo: Kam für Benito Raman (80.). Keine Note

Guido Burgstaller: Kam für Amine Harit (87.). Keine Note