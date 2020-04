Hoeneß über Nübel: "Verpflichtung zu 100 Prozent richtig"

München. Bayerns Ehrenpräsident verteidigt den Schalker Torhüter. Wen der 68-Jährige 2020/21 im Münchener Tor sieht, ist allerdings auch klar.

Sein künftiger Trainer hat Alexander Nübel ja bereits klar gemacht, was den Noch-Torhüter des FC Schalke 04 nach seinem Wechsel im Sommer zum FC Bayern erwarten werde: einen unglaublichen Konkurrenzkampf. Und Stand jetzt haben bei Hansi Flick Nationaltorhüter Manuel Neuer und auch dessen Vertreter Sven Ulreich, beide noch mit Verträgen bis 2021 beim Fußball-Bundesligisten an der Säbener Straße ausgestattet, die Nase vorn.

Trotzdem gibt es beim deutschen Rekordmeister auch Rückhalt für Nübel. Und das sogar von einer der höchsten Stellen: „Ich bin der Meinung“, sagte Uli Hoeneß nun dem Kicker, „dass die Verpflichtung von Alexander Nübel zu hundert Prozent richtig ist.“ Den 23 Jahre alten Schalker ablösefrei verpflichtet zu haben, sei „eine Glanztat“ von Sportvorstand Hasan Salihamidzic, sagte der 68 Jahre alte Hoeneß.

Für Hoeneß ist Neuer noch immer der beste Torhüter der Welt

Bayern Münchens Ehrenpräsident macht aber auch keinen Hehl daraus, dass Nübel nicht der Torhüter ist, den er in naher Zukunft zwischen den Pfosten des Deutschen Meisters sieht: „Ich würde es sehr begrüßen und mich sehr freuen, wenn Manuel Neuer die nächsten Jahre beim FC Bayern bleiben würde, weil er nach wie vor der beste Torwart der Welt ist.“

Nübel hat an der Isar einen Vertrag bis 2025 unterschrieben. Im Moment stocken die Verhandlungen zwischen Manuel Neuer und dem FC Bayern, eine Vereinbarung über die Saison 2020/2021 hinaus zu erzielen.

Großartig Vorfreude dürfte Nübel trotz der sportlichen Verlockung zuletzt nicht empfunden haben. Die Berater von Ulreich und Christian Früchtl, aktuell die Nummer drei und in der Drittliga-Mannschaft der Münchener eingesetzt, hatten angekündigt, dass ihre Spieler nicht vor dem Neuankömmling flüchten und den Platz kampflos freimachen würden. Auf Alexander Nübel kommt also noch so einiges zu, wenn er das Schalke-Trikot gegen das des FCB getauscht hat. (fs)