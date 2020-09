„Ich habe Schalke geliebt“ – Papadopoulos träumt von Rückkehr

Gelsenkirchen. Der Ex-Schalker Kyriakos Papadopoulos ist vereinslos und hält sich in Griechenland fit. Beim Gedanken an eine Rückkehr wird er emotional.

Kyriakos Papadopoulos ist derzeit in einer schwierigen Situation. Der griechische Fußball-Profi ist vereinslos und hält sich in seiner Heimat Thessaloniki fit. Nachdem der 28-Jährige 2014 den FC Schalke nach vier Jahren Richtung Bundesliga-Konkurrent Bayer Leverkusen verlassen hatte, geriet seine Karriere mehr und mehr ins Stocken. Während einer Leihe zu RB Leipzig spielte er nie eine Rolle, mit dem Hamburger SV stieg er ab, nicht einmal in der 2. Mannschaft fasste er dort Fuß. Nun sucht er nach einer neuen Aufgabe – und hofft dabei auf eine alte Liebe.

"Ich hatte meine besten Jahre auf Schalke. Ich war dort so glücklich wie nie. Schalke ist ein riesiger Klub und wer will nicht dorthin?", sagte Papadopoulos im Gespräch mit Sport 1.

Papadopoulos hofft auf Anruf von Schneider

Während andere von der schwierigen Situation beim FC Schalke, der sowohl sportlich als auch finanziell unter Druck steht, abgeschreckt werden, sehnt sich der Verteidiger nahezu zurück nach Gelsenkirchen – dafür würde er auch auf Geld verzichten. "Ich will keine zwei Millionen, würde natürlich auch für weniger Geld nach Schalke kommen. Ich würde Schalke gerne helfen - sehr gerne sogar - und bin davon überzeugt, dass ich das auch noch kann." Nun hofft er, dass Sportdirektor Jochen Schneider sich bei ihm für ein Gespräch meldet, darüber wäre er „sehr glücklich“.

Größte Erfolge mit Schalke

Mit dem FC Schalke gewann Kyriakos Papadopoulos 2011 den DFB-Pokal und den DFL-Supercup, es war die erfolgreichste Phase seiner Vereinskarriere. Er denke gerne an die Zeit in Gelsenkirchen – seine erste Station in Deutschland – zurück, habe sich immer wohl gefühlt. „Es war die beste Phase meiner Karriere“, sagt er." Das waren viele glückliche Momente, die Fans haben mich geliebt und oft meinen Namen gerufen. Und ich habe Schalke geliebt." Papadopoulos passte mit seinem Kampfgeist gut zu dem Klub, der sich so gerne als Malocher-Verein sieht. Allerdings hatte der Verteidiger auch oft mit Verletzungen zu kämpfen.

Die Königsblauen habe er deshalb auch nach seinem Wechsel weiter verfolgt. Er ist sich sicher, dass die Krise nicht von Dauer sein wird. „Schalke ist Schalke, sie finden immer ihren Weg“, sagt er. Und für sich macht er nicht weniger fest als: „Ich würde sofort nach Schalke kommen, das wäre ein Traum." Ob er wahr wird, wird sich zeigen - die Schalker Verteidigung ist jedoch bereits gut besetzt. (meme)