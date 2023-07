Im Trainingslager: Schalke testet gegen Klub von Lukas Podolski

Gelsenkirchen. Der Vorbereitungsplan von Schalke 04 nimmt Form an. Nun steht ein weiteres Testspiel-Gegner fest.

Wenn der FC Schalke 04 sein Trainingslager in Österreich beziehen wird, dann testet der deutsche Zweitligist auch gegen einen polnischen Erstligisten.

Schalke gegen Górnik Zabrze: So wird das Testspiel am 15. Juli (15.30 Uhr) im Waldstadion zu Mittersill lauten. Die Fans können schon jetzt - hier - E-Tickets erwerben. S04 ist vom 8. bis 16. Juli in Mittersill vor Ort und wird sich auf den Zweitliga-Auftakt beim Hamburger SV (28. Juli, 20.30 Uhr) vorbereiten.

Auch ehemaliger Spiel von Rot-Weiss Essen dabei

Zabrze, Tabellen-Sechster der abgelaufenen Ekstraklasa-Saison 2022/2023 in Polen, hat auch einen Spieler in seinem Kader, den jeder Fußball-Fan kennt. Lukas Podolski, Weltmeister von 2006 und ehemaliger Profi des 1. FC Köln sowie FC Bayern München, spielt bei dem polnischen Traditionsklub. Der Bergarbeiter-Verein aus Oberschlesien wurde immerhin 14 Mal polnischer Meister.

In Zabrze spielt steht seit dem 1. Juli 2023 auch Lawrence Ennali unter Vertrag. Der Flügelflitzer spielte in der vergangenen Spielzeit beim Drittligisten Rot-Weiss Essen.

Der frühere Essener Lawrence Ennali spielt nun in Polen. Foto: Thorsten Tillmann / ffs

Schalke: Vorbereitungsplan in der Übersicht:

Medizinische Untersuchungen: 24./25. Juni

Trainingsauftakt: 26. Juni

1. Testspiel: 01. Juli

2. Testspiel: 06. Juli

Trainingslager in Mittersill: 08. Juli – 16. Juli

Letztes Testspiel vor Liga-Start: 22. Juli

Schalke-Tag: 23. Juli

