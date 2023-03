Italien-Länderspiele mit drei Schalke- und vier BVB-Talenten

Frankfurt. Michael Prus, der ehemalige Schalke-Profi und Trainer des U-16-Nationalteams, hat sein Aufgebot für die Länderspiele in Italien bekanntgegeben.

Nach dem Gewinn des Uefa-Entwicklungsturniers in Portugal geht die U-16-Nationalmannschaft Deutschlands ihrer Südeuropa-Lust mit zwei Gastspielen gegen eine weitere Spitzenmannschaft nach – und zwar gegen Italien.

Dabei sein werden dann drei Jahrgang-2007-Talente des FC Schalke 04: Kayhan Sayman und Taycan Etcibasi, die vor den Partien des Halbfinals um die Deutsche Meisterschaft also Länderspiel-Luft schnuppern dürfen, aus dem B-Junioren-Bundesligateam der Königsblauen, das am vergangenen Wochenende dank seines 2:0-Sieges beim 1. FC Köln Westdeutscher Meister geworden ist, sowie Ben Weber aus der U-16-Westfalenligamannschaft des FC Schalke 04.

Vom BVB sind Jonas Feddersen, Fritz Fleck, Anas Mahjoubi und Tyler Meiser dabei

Das Team von DFB-Trainer Michael Prus, des ehemaligen Profis des FC Schalke 04, wird am 24. März (Freitag, ab 15 Uhr) in Florenz sowie am 27. März (Montag, ab 11 Uhr) in Tirrenia bei Pisa auf die U-16-Auswahl Italiens treffen. Für die beiden Spiele hat Michael Prus insgesamt zwei Torhüter sowie 20 Feldspieler berufen – unter anderem auch Jonas Feddersen, Fritz Fleck, Anas Mahjoubi und Tyler Meiser von Borussia Dortmund.

„Wir freuen uns auf den nächsten Topgegner für unsere Mannschaft. Wir wollen die gute Entwicklung, die wir mit dem Sieg beim Turnier in Portugal gezeigt haben, fortsetzen“, sagt der 55-jährige Michael Prus auf dfb.de. „Gleichzeitig wird es aber auch darum gehen, neuen Spielern die Gelegenheit zu geben, sich international zu messen und die Spielidee des DFB umzusetzen.“

U-16-Nationaltrainer Michael Prus hat sieben Debütanten in seinem Aufgebot

Insgesamt hat der Coach der deutschen U-16-Nationalmannschaft sieben Debütanten in seinem Aufgebot. Zu den Akteuren, die auf Abruf bereitstehen, gehören Maxime Ndong Penda (FC Schalke 04) und Aaron Held (Borussia Dortmund).

Nach dem beiden Auswärtsspielen in Italien werden für die U 16-Juniorenfußballer des DFB wieder zwei Begegnungen vor eigenen Fans anstehen. Gegner in den zwei Heimspielen am 25. (Donnerstag) und 28. Mai (Sonntag) wird dann Frankreich sein. (AHa)

