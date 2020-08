Die Bayern und Schalke treffen am ersten Spieltag aufeinander.

Spielplan Jetzt doch: Schalke eröffnet Bundesliga-Saison in München

Essen. Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat die ersten acht Bundesliga-Spieltage terminiert. Schalke 04 wird das erste Spiel beim FC Bayern bestreiten.

Trotz des Einzugs in das Finale der Champions League lässt es sich der FC Bayern München nicht nehmen, die Bundesliga-Saison als Deutscher Meister zu eröffnen. Gegner wird am Freitag, 18. September (20:30 Uhr), der FC Schalke 04 sein. Die DFL hatte zuvor angekündigt, dass die Partie auf Montag verschoben wird, sollten die Bayern das Finale der Königsklasse erreichen, um dem Team von Trainer Hansi Flick eine möglichst lange Vorbereitungszeit zu gewährleisten. Darauf haben die Bayern nach Angaben der DFL jedoch verzichtet.

Das erste Derby der neuen Bundesliga-Saison zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04 wird am Samstag, 24 Oktober, um 18:30 Uhr stattfinden. Zum mit Spannung erwarteten Duell zwischen dem BVB und den Bayern kommt es am Samstag, 7. November, um 18 Uhr. Das Hinspiel wird im Dortmunder Signa-Iduna-Park ausgetragen.

Aus den zeitgenauen Ansetzungen für die ersten acht Spieltage der Bundesliga und 2. Bundesliga, welche die DFL Deutsche Fußball Liga am heutigen Freitag veröffentlicht hat, geht zudem hervor, dass es am vierten und am achten Spieltag der Bundesliga und 2. Bundesliga keine Freitagsspiele geben wird. Hintergrund sind die um einen Tag verlängerten FIFA-Abstellungsperioden im Oktober und im November.

In der zweiten Bundesliga startet der VfL Bochum mit einem Montagsspiel. Am 21. September empfängt der Revierklub den FC St. Pauli. Anstoß ist um 20:30 Uhr.

Hier finden Sie den Bundesliga-Spielplan:

Hier finden Sie den Spielplan zur 2. Bundesliga:

Das sind die ersten acht Bundesliga-Termine der Revierklubs:

BVB

Borussia Mönchengladbach (H): Samstag, 19.09., 18:30 Uhr

FC Augsburg (A): Samstag, 26.09., 15:30 Uhr

SC Freiburg (H): Samstag, 03.10., 15:30 Uhr

TSG Hoffenheim (A): Samstag, 17.10., 15:30 Uhr

Schalke 04 (H): Samstag, 24.10., 18:30 Uhr

Arminia Bielefeld (A): Samstag, 31.10., 15:30 Uhr

Bayern München (H): Samstag, 07.11., 18:30 Uhr

Hertha BSC (A): Samstag, 21.11., 20:30 Uhr

Schalke 04

Bayern München (A): Freitag, 18.09., 20:30 Uhr

Werder Bremen (H): Samstag, 26.09., 18:30 Uhr

RB Leipzig (A): Samstag, 03.10., 18:30 Uhr

Union Berlin (H): Sonntag, 18.10., 18 Uhr

Borussia Dortmund (A): Samstag, 24.10., 18:30 Uhr

VfB Stuttgart (H): Freitag, 30.10., 20:30 Uhr

Mainz 05 (A): Samstag, 07.11., 15:30 Uhr

VfL Wolfsburg (H), Samstag, 21.11., 15:30 Uhr