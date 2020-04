Keine Ticket-Rückerstattung möglich? Schalke klärt auf

Gelsenkirchen. Haben Schalkes Ticketinhalber wirklich keine Möglichkeit, ihr Geld zurückzubekommen? Auf Nachfrage klärt der Klub die Situation auf.

Als der FC Schalke 04 am Donnerstag in den sozialen Medien aktuelle Informationen bezüglich einer möglichen Rückgabe für bereits gekaufte Tickets veröffentlichte, wüteten Teile der Fans. „Der "Kumpel- und Malocherklub" verwehrt seinen Fans in der einkommensschwächsten Stadt Deutschlands die Rückerstattung ihrer bereits bezahlten Tickets, damit die Profis bei 85 Prozent Bezahlung weiterhin auf siebenstellige Jahresgehälter kommen“, schrieb beispielsweise ein Twitter-Nutzer und bekam dafür reichlich Zuspruch.