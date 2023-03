Krankenakte Schalke - auch der Arzt wird hinterfragt

Gelsenkirchen. Die Verletztenliste des FC Schalke 04 ist seit mehreren Wochen lang. Doch woran liegt das? Dazu äußerte sich Trainer Thomas Reis.

Stets betont Thomas Reis, dass im Abstiegskampf auch die qualitative Breite des Kaders den Ausschlag darüber geben kann, wer auch in der Saison 2023/24 in der Bundesliga spielt. Den Trainer des FC Schalke 04 plagen aber aktuell selbst große Sorgen. Acht Spieler sind verletzt, darunter einige potenzielle Stammkräfte. Die Häufung an Muskelverletzungen macht Schalke nervös. Vieles wird hinterfragt, wie Reis bei der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Bayer Leverkusen (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) andeutete.