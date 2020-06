Laschet über Bürgschaft für Schalke: "Keine Entscheidung"

Gelsenkirchen. Das Land NRW soll Schalke 04 unter die Arme greifen. Ministerpräsident Armin Laschet bestreitet, dass eine Entscheidung gefallen ist.

An diesem Dienstag tagt Schalkes Aufsichtsrat, gesprochen wird dann wohl auch über dessen Vorsitzenden Clemens Tönnies. Noch mehr geht es aber um einen Millionen-Deal, der die Zukunft des Fußball-Bundesligisten in der Corona-Krise sichern soll: Schalke erhält möglicherweise einen Bank-Kredit von weit mehr als 30 bis nahezu 40 Millionen Euro. Das Pikante an der Sache: Für den Kredit soll das Land Nordrhein-Westfalen bürgen. Das hatte am Montagabend das Handelsblatt öffentlich gemacht und deckt sich mit Recherchen dieser Redaktion.