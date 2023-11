Levent Mercan: Auf Schalke chancenlos, jetzt mit EM-Hoffnung

Gelsenkirchen Ex-Schalker Levent Mercan hat sich in der Türkei zu einem Führungsspieler entwickelt. Daran hatte auch ein Kniff von Andrea Pirlo einen Anteil.

Im Jahr 2018/2019 sicherte sich die U19 des FC Schalke 04 letztmals den ersten Platz in der A-Junioren-Bundesliga West, mit einem Zähler mehr als Borussia Dortmund. Mit dem ganz großen Titel konnte sich der Jahrgang dennoch nicht belohnen, im Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft war ausgerechnet gegen den BVB Schluss (2:2, 0:2).

Aus dieser erfolgreichen Mannschaft blieb vor allem ein Name auf Schalke in Erinnerung: Malick Thiaw. Der mittlerweile 22-Jährige schaffte es in die erste Mannschaft und schloss sich im Sommer 2022 für knapp neun Millionen Euro dem AC Mailand an. In Italien mauserte sich der Innenverteidiger zur Stammkraft und sogar zum deutschen Nationalspieler.

Mercan, Kutucu und Aydin mit wichtigen Rollen in der Türkei

Doch Thiaw ist nicht der einzige, der sich den Traum vom Profifußball erfüllen konnte. Neben Lukas Ahrend (SSV Ulm 1848) und Sava-Arangel Cestic (Heracles Almelo) fanden gleich drei Spieler aus diesem Jahrgang in der Türkei ihr Glück. Mehmet Aydin läuft mittlerweile regelmäßig für Trabzonspor auf, Ahmet Kutucu ist bei Eyüpspor der Top-Torjäger der zweiten Liga und Levent Mercan steht bei Fatih Karagümrük unter Vertrag.

Besonders Letzterer sorgt für Aufsehen - dabei kam Mercan bei den Schalker Profis zwischen 2019 und 2021 noch kaum zum Zug. Lediglich sechs Einwechslungen und ein Startelf-Einsatz über 45 Minuten waren dem gebürtigen Recklinghäuser damals noch im Mittelfeld vergönnt (ein Tor).

Im Sommer 2021 folgte dann zunächst die Leihe in die Süper Lig zu Fatih Karagümrük, bei denen er in 22 Einsätzen, wenn auch meist als Joker, so sehr überzeugen konnte, dass im darauffolgenden Sommer die feste Verpflichtung folgte.

Mercan wird nach Pirlos Umstellung zur Stammkraft

In seinem ersten Jahr fest unter Vertrag bei Fatih Karagümrük sorgte die Legende Andrea Pirlo als Trainer für eine Umstellung, die die Karriere von Mercan rapide beschleunigen sollte. Nach einem durchwachsenen Saisonstart mit einigen Kurzeinsätzen zog der Italiener, der Karagümrük in der vergangenen Saison noch coachte, den eigentlichen Spielmacher zurück auf die linke Defensivseite. Dort spielte sich Mercan auf Anhieb fest, verpasste nur noch zwei Spiele und stand ansonsten immer in der Startelf.

Auch in der neuen Saison ist Mercan als Linksverteidiger gesetzt und begann in den ersten 13 Spielen. Nach dem vorerst letzten Startelf-Einsatz des nominellen Kapitäns Salih Dursun hat der 22-Jährige sogar die Binde übernommen und führte den aktuell 13. der Süper Lig in den vergangenen zwölf Partien auf das Feld.

Seinen Marktwert konnte er bislang auf drei Millionen Euro (via transfermarkt.de) steigern, was ihn zum wertvollsten Profi bei Fatih Karagümrük macht. Zum Vergleich: Bei Schalke wäre er aktuell der aktuell der zweitwertvollste Spieler nach Assan Ouedraogo (sechs Millionen).

Nationalmannschaft? „Würde mich sehr stolz machen“

Klar, dass diese Leistungen in der Türkei nicht unbemerkt bleiben. Mercan wird sogar bereits mit der türkischen Nationalmannschaft in Verbindung gebracht. Nach der knappen 1:2-Niederlage bei Spitzenreiter Fenerbahce Istanbul am Wochenende zitierte ihn das türkische Portal „Ajansspor“: „In die Nationalmannschaft zu kommen, würde mich sehr stolz machen. Es ist das, was jeder erreichen will. Ich denke aber gerade an Karagümrük, wir sind auf einem guten Weg.“

Vielleicht führt der ganz persönliche Weg von Mercan ja schon im Sommer 2024 zurück nach Deutschland oder gar nach Gelsenkirchen - dann allerdings im Trikot der türkischen Nationalmannschaft.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04