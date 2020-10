Live! 0:0! Schalke II mit Kutucu, RWE vergibt gute Chancen

Er stagniert in seiner Entwicklung: Ahmed Kutucu hatte in dieser Saison noch gar keinen Bundesliga-Einsatz.

Gelsenkirchen. In der Fußball-Regionalliga trifft die U23 von Schalke 04 im Derby auf Rot-Weiss Essen. Hier geht es zum Live-Ticker.

Rot-Weiss Essen, Tabellenführer der Regionalliga West, tritt ab 15.30 Uhr bei der U23 des FC Schalke 04 an. Mit dabei: Ahmed Kutucu. Der 20-jährige Stürmer ist immerhin zweimaliger türkischer Nationalspieler und kickte einst auch in der Jugend von Rot-Weiss Essen. Am Freitagabend, beim 1:1 des FC Schalke 04 gegen den VfB Stuttgart, kam Kutucu in der Fußball-Bundesliga nicht zum Einsatz und muss sich am Samstag ab 15.30 Uhr in der Regionalliga West gegen Rot-Weiss Essen beweisen, um wieder auf Einsatzminuten im Schalker Bundesligakader zu kommen.





RWE-Trainer Christian Neidhart, der auch nach neun Ligaspielen als Essen-Coach noch ungeschlagen ist, vertraut seiner gestandenen Elf.

Rot-Weiss Essen will vor der anstehenden Spielpause im November, wie es Trainer Neidhart betont, den ersten "Zehner-Block" erfolgreich bestreiten. Schalkes U23 derweil gilt als eine Mannschaft, die in der Liga schwer zu besiegen ist. Nach elf Spielen haben die Schalker 16 Punkte auf dem Konto - nur fünf Zähler weniger als RWE. Das Spiel findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit im Parkstadion statt.

Hier geht es zum Live-Ticker

FC Schalke 04 II - Rot-Weiss Essen 0:0