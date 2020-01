LIVE! 1:0 - Schalke führt durch Zugang Gregoritsch

Hamburg. Generalprobe vor dem Rückrunden-Start: Der FC Schalke 04 testet beim Zweitliga-Zweiten HSV. Verfolgen Sie das Spiel bei uns im Live-Ticker!

Vier Tage nach dem Trainingsstart bestreitet Fußball-Zweitligist Hamburger SV sein erstes Testspiel des Jahres. Der Gegner ist am Freitagabend ein Schwergewicht: Schalke 04. „Nach einem etwas schwächeren Jahr schreibt Schalke in dieser Saison wieder positive Schlagzeilen“, sagte HSV-Trainer Dieter Hecking. Die Gelsenkirchener haben sich in den vergangenen Tagen im Trainingslager unter spanischer Sonne vorbereitet. Ein Testspiel gegen den belgischen Erstligisten VV St. Truiden ging mit 0:1 verloren.

Schalke-Trainer David Wagner testet die Elf, die beim Bundesliga-Start gegen Borussia Mönchengladbach erste Wahl sein soll. Mit dabei: Sturm-Zugang Michael Gregoritsch. (dpa/aer)

So spielen der HSV und Schalke

HSV: Heuer Fernandes - Narey, Letschert (46. Jung), Ewerton (46. van Drongelen), Leibold - Kinsombi - Fein, Dudziak - Jatta, Hinterseer (46. Harnik), Jairo. Trainer: Hecking

Schalke: Schubert - Kenny, Kabak, Nastasic, Oczipka - Mascarell - Caligiuri (46. Boujellab), Serdar - Harit - Raman, Gregoritsch. Trainer: Wagner

Tor: 0:1 Gregoritsch (18.).

Chancen: 2:3 (1:3)

Ecken: 3:5 (2:4)

Gelbe Karten: Schubert (38.)

So läuft das Spiel zwischen dem HSV und Schalke

53. Minute: Aussetzer von Nastasic im Spielaufbau. Unbedrängt spielt er den Ball ins Aus. Passt ein wenig zur zweiten Halbzeit, die bisher der HSV dominiert.

52. Minute: Schalke kontert - doch Harit steht im Abseits.

51. Minute: Die Ecke wird abgewehrt, Narey bekommt den sogenannten "zweiten Ball". Er sieht Harnik im Strafraumzentrum und flankt - doch Harnik erwischt den Ball nur mit der Fußspitze. Gute Chance - aber keine Gefahr.

50. Minute: Wieder ist der HSV im Strafraum. Jairo nimmt den Ball mit der Brust an und schießt - Nastasic grätscht dazwischen, im allerletzten Moment. Ecke!

48. Minute: Der HSV (der dreimal gewechselt hat) dringt in den Strafraum ein. Jatta legt sich den Ball auf den linken Fuß. Und das ist sein schwächerer. Der Abschluss ist ... na ja ... nicht ganz so gelungen. Schubert muss nicht eingreifen.

47. Minute: Schalke hat einmal gewechselt in der Pause. Caligiuri ist nicht mehr dabei. Dafür spielt Nassim Boujellab.

46. Minute: Nach 39 Sekunden holt Oczipka die fünfte Ecke heraus. Die bringt aber nichts ein.

DIE ZWEITE HALBZEIT BEGINNT!

Pausenbilanz: Die knappe Schalker Führung ist verdient. Das Team von David Wagner spielte zwar nicht super, kontrollierte aber das Spiel, gestattete wenig Torchancen, erarbeitete sich selbst drei und nutzte eine.

PAUSE! SCHALKE FÜHRT MIT 1:0!

45. Minute: Schlussoffensive der Hamburger. Jatta stürmt Richtung Strafraum, Kenny klärt mit einer beherzten Grätsche zur Ecke. Der Ball fliegt in den Strafraum, Narey kommt an den Ball, schlenzt den Ball aber am langen Pfosten vorbei.

44. Minute: Serdar verliert im Mittelfeld leichtfertig den Ball. Viele Hamburger bemühen sich um einen Torschuss - Kenny blockt, Serdar blockt, schließlich fliegt Jairos Versuch aufs Tor. Schubert lenkt den Ball zur Ecke.

43. Minute: Oczipka bringt den Ball in die Mitte - abgewehrt.

42. Minute: Die nächste Riesenchance für Schalke! Harit treibt den Ball bei einem Konter nach vorn, Schalke ist in Überzahl, doch wieder misslingt Raman der Abschluss. Die nächste Ecke folgt.

41. Minute: Foul von Serdar an Jairo etwa am Mittelpunkt - doch die Hamburger spielen nicht schnell nach vorn. Sondern zurück. Ruhiger Spielaufbau.

38. Minute: Torwart Schubert will verhindern, dass der Hamburger Jairo an der Seitenlinie schnell einen Einwurf ausführt. Das finden die Hamburger nicht lustig - und der Schiedsrichter auch nicht. Gelb.

GELBE KARTE FÜR MARKUS SCHUBERT!

38. Minute: Oczipka tritt an - die Ecke bringt nichts.

37. Minute: Riesenchance für Schalke! Das MUSS das 2:0 sein! Serdar führt den Ball und spielt in den Lauf von Raman. Der umdribbelt Heuer Fernandes, legt sich den Ball aber zu weit vor. Der HSV klärt zur Ecke.

33. Minute: Kapitän Mascarell erobert im Mittelfeld den Ball von Kinsombi, Serdar bekommt den Ball, doch er spielt den Ball zu spät steil: Abseits!

31. Minute: Zum ersten Mal an diesem Abend taucht Benito Raman im Strafraum auf. Sein Schüsschen landet aber in den Armen von Heuer Fernandes.

30. Minute: In den vergangenen fünf Minuten hatte Schalke fast durchgehend Ballbesitz, es gab so manch schicke Direktpass-Kombination, aber am HSV-Strafraum war Schluss mit der Schönspielerei. Und es folgte ein Fehlpass.

25. Minute: Caligiuri steht rechts frei, flankt den Ball in die Mitte - doch dort steht niemand. Auf der anderen Seite foult Suat Serdar den Niederländer Letschert - und der Schalker Angriff ist vorbei.

24. Minute: Zweite Ecke für Schalke 04 - Harit und Caligiuri führen kurz aus, doch dabei springt nichts heraus.

22. Minute: ABSEITSTOR für den HSV! Glück für Schalke! Jatta setzt sich im Strafraum gegen zwei Schalker durch, schlenzt den Ball aufs Tor, Schubert wehrt den Ball an, der Nachschuss von Dudziak ist aber drin. Doch der Schiedsrichter-Assistent hebt seine Fahne - und einen "VAR" gibt's in Testspielen nicht.

21. Minute: Gregoritsch läuft an, schießt den Ball aber in die Arme von HSV-Torwart Heuer Fernandes.

21. Minute: Schalke kontert, Harit kommt an den Ball, wird aber von Narey gestoppt. Unfair gestoppt. Es gibt Freistoß, etwa 35 Meter zum Tor, zentrale Position.

19. Minute: Im zweiten Testspiel ist es für Gregoritsch das erste Tor.

18. Minute: Caligiuri bringt die Ecke herein, sie wird aber abgewehrt. Am Strafraum steht Bastian Oczipka und hämmert den Ball direkt Richtung Tor. Gregoritsch hält seinen Fuß hin und fälscht den Ball unhaltbar ab. Tor!

TOR! 1:0 FÜR DEN FC SCHALKE 04!

17. Minute: Caligiuri holt die erste Ecke für Schalke heraus. Und er schießt sie direkt selbst.

16. Minute: Zum ersten Mal dringt der HSV in Schalkes Strafraum ein, doch die Schalker sind in Überzahl und können klären, ohne dass Torwart Schubert eingreifen muss. Weiter 0:0.

14. Minute: Schalke-Torwart Markus Schubert wurde bisher noch nicht ernsthaft geprüft. Musste sich noch nicht einmal schmeißen. Hose, Trikot und Stutzen sind noch blitzsauber!

13. Minute: Wieder eine klitzekleine Chance für Schalke, wieder durch Gregoritsch. Doch dessen Kopfball kann HSV-Torwart Heuer Fernandes ganz, ganz sicher festhalten.

11. Minute: Immer noch 0:0, immer noch keine große Möglichkeit, beide Trainer denken an der Seitenlinie wahrscheinlich: "Gute Spielkontrolle". Und die Zuschauer denken sich: "Könnte allmählich was passieren."

7. Minute: Erster Torschuss der Schalker: Michael Gregoritsch schießt ganz knapp am Tor vorbei.

6. Minute: Die Anfangsphase ist ausgeglichen, beide Mannschaften verstecken sich nicht.

Vor dem Spiel: Die "Sirtaki" läuft, Schalke-Trainer David Wagner läuft schon zur Bank, die Mannschaften lassen noch etwas auf sich warten. Der Unterrang im Volksparkstadion ist ordentlich gefüllt, der Oberrang frei geblieben.

Vor dem Spiel: Wer Bewegtbilder sehen möchte: Schalke und der HSV übertragen über ihre YouTube-Kanäle live.

Vor dem Spiel: Schalke-Trainer David Wagner testet die Elf, die vermutlich auch in einer Woche im Spiel gegen Borussia Mönchengladbach (Freitag, 17. Januar) erste Wahl ist.

Vor dem Spiel: Herzlich Willkommen zum Testspiel zwischen dem HSV und Schalke 04.