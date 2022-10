Live bei uns im Stream: Wuppertaler SV gegen Schalkes U23

Die U23 des FC Schalke 04 ist in der Fußball-Regionalliga West zu Gast beim Wuppertaler SV.

Gelsenkirchen. Die U23 des FC Schalke ist zu Gast in der Regionalliga beim Wuppertaler SV - wir übertragen live. Für Neukunden gibt es ein Sonderangebot.

Die U23 des FC Schalke 04 ist in der Fußball-Regionalliga West zu Gast beim Wuppertaler SV: Ein spannendes Spiel zwischen der jungen Schalker Mannschaft, die aktuell auf Platz vier steht und dem WSV, der den eigenen Ansprüchen mit Platz elf hinterherhinkt. Anstoß ist am Samstag um 14 Uhr im Stadion am Zoo – wir übertragen die Partie live.

+++ In diesem Artikel finden Sie am Samstag den Player zur Live-Übertragung +++

In Zusammenarbeit mit Sporttotal zeigen wir in dieser Saison ausgewählte Partien der Regionalliga West live auf den Portalen der FUNKE-Mediengruppe, mit Beteiligung der Reviervereine wie Schalke 04, Rot-Weiß Oberhausen und der aber auch den zahlreichen weiteren Regionalliga-Traditionsvereinen: Preußen Münster, Alemannia Aachen oder eben der Wuppertaler SV.

Schalke U23, Wattenscheid 09 und RW Oberhausen im Livestream

Die U23 des FC Schalke 04 ist am Samstag zu Gast beim Wuppertaler SV im Stadion am Zoo. Foto: Stefan Rittershaus / FUNKE Foto Services

Der Livestream ist für unsere Premium-Abonnentinnen und Abonnenten kostenlos zu sehen. Für alle anderen haben wir ein besonderes Angebot: Zwei Wochen Abo für zwei Euro – damit haben Sie dann nicht zur Zugriff auf die Live-Übertragung, sondern auch auf unsere komplette Berichterstattung unserer Sport- und Lokalredaktionen im Ruhrgebiet, darunter unter anderem natürlich alle News und Hintergründe zu den Profis des S04.

Zwei weitere Highlight-Spiele in diesem Monat zeigen wir ebenfalls live – die Übertragung des Spiels von RW Oberhausen in Wuppertals sehen Sie am Samstag, 22. Oktober, bei uns. Einen Tag später zeigen wir die Partie der Schalker U23 im Lohrheidestadion bei der SG Wattenscheid 09.

Regionalliga West live bei FUNKE - diese Spiele zeigen wir:

Sa., 8. Oktober: Wuppertaler SV - Schalke 04 U23

Sa., 22. Oktober: Wuppertaler SV - RW Oberhausen

So., 23. Oktober: SG Wattenscheid 09 - Schalke 04 U23

Sa., 5. November: SG Wattenscheid 09 - RW Oberhausen

Sa., 26. November: Alemannia Aachen - RW Oberhausen

dazu kommen weitere Spiele im Jahr 2023, darunter die Partien von Schalke II in Münster, Ahlen und Aachen, Oberhausen Auftritt bei Preußen Münster und das Revierderby zwischen S04 und RWO

