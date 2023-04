Live! Das sagt Schalke-Trainer Thomas Reis vor Freiburg

Gelsenkirchen. Sechs Spiele hat Schalke Zeit, um die Bundesliga-Rettung zu schaffen. Thomas Reis spricht vor dem Spiel in Freiburg auf der Pressekonferenz.

Mit einem echten Fußballfest hatte der FC Schalke 04 in der vergangenen Woche den 27. Spieltag der Bundesliga eröffnet. 5:2 gewannen die Königsblauen gegen Konkurrent Hertha BSC und ließen im Abstiegskampf aufhorchen. Eine derartige Party hatte die Veltins-Arena schon länger nicht erlebt. Weil allerdings am weiteren Wochenende auch der VfL Bochum, die TSG Hoffenheim und der VfB Stuttgart Punkte holten, ist die Situation im Tabellenkeller weiterhin prekär, Schalke wäre gegenwärtig als 17. abgestiegen. Sechs Spiele bleiben noch Zeit, um den erneuten Abstieg zu vermeiden - den Start der heißen Endphase macht am Sonntag (15.30 Uhr) das Gastspiel beim SC Freiburg.

Eine anspruchsvolle Aufgabe, denn der Tabellenfünfte aus dem Breisgau kämpft noch um die Qualifikation für die Champions League, steht nebenbei erneut im Halbfinale des DFB-Pokals. Der einstmals kleine Sportclub ist den Königsblauen in den vergangenen Jahren enteilt. Schalke muss zudem in jedem Fall auf drei Spieler verzichten, die gegen Hertha noch in der Startelf standen. Torhüter Ralf Fährmann droht das Saison-Aus, er wird nun von Alexander Schwolow vertreten. Auch Cedric Brunner und Tim Skarke, der ein sehenswertes Tor gegen die Berliner schoss, werden fehlen. Was Schalke-Trainer Thomas Reis ansonsten vor dem Spiel in Freiburg zu sagen hat, können Sie ab 12.30 Uhr hier im Live-Ticker verfolgen.

Live! Schalke-Trainer Thomas Reis spricht vor dem Spiel beim SC Freiburg

11:30 Uhr: Guten Morgen! Um 12.30 Uhr beginnt die Pressekonferenz beim FC Schalke 04 vor dem Bundesliga-Spiel beim SC Freiburg. Wir tickern die wichtigsten Aussagen.

