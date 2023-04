Live! Das sagt Schalke-Trainer Thomas Reis vor Hoffenheim

Gelsenkirchen. An Ostersonntag steht für Schalke 04 das immens wichtige Spiel bei der TSG Hoffenheim an. Thomas Reis spricht auf der PK über die Partie.

Acht Spiele blieb Schalke 04 in der Rückrunde der Fußball-Bundesliga ungeschlagen, doch am vergangenen Wochenende endete die bemerkenswerte Serie abrupt bei der verdienten 0:3-Niederlage gegen Bayer Leverkusen. Im Abstiegskampf war das für die Königsblauen ein Rückschlag - umso wichtiger werden die kommenden zwei Partien bei der TSG Hoffenheim (Ostersonntag, 19.30 Uhr) und gegen Hertha BSC (14. April).

Zwei direkte Konkurrenten vor der Brust - zunächst ist das Team von Thomas Reis in Sinsheim gefordert. Zwischenzeitlich auf den 18. Platz abgerutscht, rettete sich Trainer Pellegrino Matarazzo zuletzt mit zwei Siegen gegen Hertha und in Bremen, hat als Tabellen-15. nun doch schon wieder vier Punkte Vorsprung auf Schalke. Eine S04-Niederlage gegen die TSG wäre also fatal aus Gelsenkirchener Sicht. Wie Schalke an die Aufgabe Hoffenheim herangehen will, erklärt Thomas Reis auf der Pressekonferenz am Donnerstag.

Live! Die Schalke-Pressekonferenz mit Thomas Reis

12:37 Uhr: Was erwartet Reis von Hoffenheim? "Ich erwarte sie selbstbewusster nach den letzten Spielen. Sie haben lange gebraucht, um in die Erfolgsspur zurückzukehren, jetzt haben sie zweimal gewonnen und hatten in Bremen auch das Spielglück. Das musst du dir erarbeiten, die Phase hatten wir auch. Sie wissen, wenn sie gegen uns gewinnen, hätten sie einen guten Puffer. Das gilt es zu vermeiden. Sie wollen viel Fußball spielen, haben vorne viel Spielfreude. Es steht außer Frage, dass dieser Kader eigentlich in anderen Regionen vorzufinden wäre. Wir müssen schauen, dass wir diesen direkten Konkurrenten möglichst besiegen."

12:35 Uhr: Ob Moritz Jenz zurückkehren kann? "Er hat seine Sache sehr gut gemacht. Leo Greiml aber auch gegen Leverkusen. Moritz hatte sich mit Maya Yoshida gut eingespielt. Mit seiner Ausstrahlung macht er auch seine Nebenleute besser. Es wäre wichtig, wenn er zurückkehrt. Heißt aber nicht, dass ich mit Leo unzufrieden war. Wir sind trotzdem froh, wenn Moritz zurückkehrt, das wäre eine weitere Alternative - und nicht die schlechteste."

12:34 Uhr: Am Sonntag werden bis zu 15.000 Fans in Hoffenheim erwartet. "Seit ich auf Schalke bin, habe ich viel erlebt. Das ist die nächste Stufe. Das ist sensationell, alle wollen dazu beitragen, den Klassenerhalt zu erreichen. Es ist super, wenn viele Fans dabei sind, die dich unterstützen wollen. Wenn ich nur dran denke, kriege ich Gänsehaut."

12:32 Uhr: Reis hatte zuletzt die eigenen Standards kritisiert. Wurde das extra geübt diese Woche? "Thomas Ouwejan kann gute Standards schießen, aber er stand zuletzt lange nicht zur Verfügung. Wir haben heute für die Standardschützen nochmal Videoanalyse gemacht. Wir waren damit nicht zufrieden."

12:31 Uhr: "Wir haben gegen einen tollen Gegner ein paar Dinge nicht gut gemacht. Der Gegner hat das ausgeschöpft. Wir haben analysiert, warum sie uns drei Tore einschenken konnten. Die Mannschaft war sehr selbstkritisch. Wir wissen, was wir jetzt vor der Brust haben. Das Spiel war schnell abgehakt. Natürlich musst du aber die Dinge, die nicht optimal waren, vor Augen führen."

12:31 Uhr: Los gehts!

11:30 Uhr: Guten Morgen. Um 12.30 Uhr spricht Thomas Reis auf der Pressekonferenz über die Partie bei der TSG Hoffenheim. Wir tickern die wichtigsten Aussagen live.

