Live! DFB-Pokal: Auslosung mit BVB und Schalke heute im Live-Ticker

Essen. Heute wird die zweite Runde des DFB-Pokals ausgelost. Der BVB und Schalke 04 sind noch im Wettbewerb. Die Auslosung gibt es hier im Live-Ticker.

Due zweite Runde im DFB-Pokal bekommt heute ihre Paarungen. Ab 19.10 Uhr die Lose in der „Sportschau“ der ARD gezogen. Ausgelost wird im Fußballmuseum in Dortmund. Verantwortlich ist Weltmeister und Ex-Schalker Shkodran Mustafi, der unter Aufsicht von DFB-Vizepräsident Peter Frymuth die Paarungen zieht. Noch mit dabei aus Reviersicht sind Borussia Dortmund und der FC Schalke 04. Der VfL Bochum und Rot-Weiss Essen verloren ihre Spiele in der ersten Runde.

DFB-Pokal: Die Auslosung zur zweiten Runde mit BVB und Schalke heute im Live-Ticker

32 Vereine sind noch mit dabei, im Amateurtopf sind noch sechs Vereine. Topf zwei besteht aus: 1. FC Saarbrücken, Viktoria Köln, Arminia Bielefeld, SpVgg Unterhaching, FC Homburg, SV Sandhausen. Diese Vereine genießen in der zweiten Runde definitiv Heimrecht.

In Topf eins finden sich: Borussia Mönchengladbach, FC Schalke 04, VfB Stuttgart, Hertha BSC, FC St. Pauli, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Holstein Kiel, 1. FC Nürnberg, Greuther Fürth, 1. FSV Mainz 05, 1. FC Heidenheim, Hamburger SV, Fortuna Düsseldorf, VfL Wolfsburg, 1. FC Kaiserslautern, Eintracht Frankfurt, SC Freiburg, SC Paderborn, 1. FC Union Berlin, Hansa Rostock, 1. FC Magdeburg, 1899 Hoffenheim, 1. FC Köln, FC Bayern München, RB Leipzig

Die nächste Runde des Pokals wird am 31. Oktober und am 1. November gespielt. Das Finale findet am 25. Mai kommenden Jahres im Berliner Olympiastadion statt.

Schalke setzte sich in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Eintracht Braunschweig durch. Foto: firo

DFB-Pokal: Alle Termine in der Übersicht

2. Hauptrunde: 31. Oktober/1. November 2023

Achtelfinale: 5./6. Dezember 2023

Viertelfinale: 30./31. Januar 2024 und 6./7. Februar 2024

Halbfinale: 2./3. April 2024

Finale in Berlin: 25. Mai 2024

