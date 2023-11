Live! Fortuna Düsseldorf gegen Schalke heute im Live-Ticker

Düsseldorf Schwere Aufgabe für den angeschlagenen FC Schalke 04. Es geht zum Tabellensechsten Fortuna Düsseldorf. Das NRW-Duell heute im Live-Ticker.

Krisenklub FC Schalke 04 steht in der 2. Bundesliga unter Zugzwang. Heute geht es für den 16. der Tabelle zu Fortuna Düsseldorf (20:30 Uhr, Sport1), eine schwere Aufgabe. Schalkes Trainer Karel Geraerts setzt auf die Unterstützung zahlreicher Fans im Westduell. „Es ist das bestmögliche Szenario für uns. Das Stadion wird voll sein. Sehr viele Fans von uns werden da sein. Ich habe von 15 000 gehört. Vielleicht werden es mehr sein“, sagte der 41-Jährige am Donnerstag.

Fortuna Düsseldorf gegen Schalke 04: Das Spiel heute im Live-Ticker

In der Partie am Samstagabend (20.30 Uhr/Sport1 und Sky) muss der Belgier auf Mittelfeldspieler Danny Latza verzichten. Der 33-Jährige hat Wadenprobleme. Zumindest für die Startelf kommt auch Rechtsverteidiger Cédric Brunner noch nicht infrage. Der 29-Jährige hat seit Ende September nicht gespielt, konnte in dieser Woche aber immerhin wieder komplett mit dem Team trainieren. „Für die erste Elf ist es dieses Wochenende noch zu früh“, sagte Geraerts. Für den zuletzt verletzten Torwart Ralf Fährmann gilt das nicht. Er steht wieder zur Verfügung.

Schalke steckt auf dem Relegationsplatz fest

Schalke hat unter Geraerts von vier Ligaspielen zwei gewonnen und zwei verloren. Vor dem 14. Spieltag liegen die Gelsenkirchener auf dem Abstiegsrelegationsplatz. Düsseldorf ist Fünfter.

