Live! Schalke-Schock: Skov bringt Hoffenheim früh in Führung

Gelsenkirchen. Endspiel für Frank Kramer? Schalke 04 trifft am Freitagabend auf die TSG Hoffenheim. Der Trainer steht unter Druck. Der Live-Ticker.

Viel Druck lastet vor dem Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim an diesem Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) auf Schalke 04 und Trainer Frank Kramer. Nach zuletzt drei Niederlagen in der Liga wackelt der Coach der Königsblauen und die Stimmung droht zu kippen. Abhilfe könne im Spiel gegen den Tabellensiebten nur ein Sieg leisten.

Schon im Vorfeld deutete Kramer Änderungen in der Startelf an – und seinen Äußerungen ließ er Taten folgen. In Alex Kral, Thomas Ouwejan und Florent Mollet rücken drei Profis neu in die Anfangsformation. Noch bei der 0:4-Niederlage in Leverkusen standen für das Trio Tobias Mohr, Florian Flick und Sebastian Polter in der ersten Elf.

Hier geht es zum Live-Ticker der Partie FC Schalke 04 gegen TSG Hoffenheim

Anders als zuletzt erwartet, wird Schalke wohl im 4-2-3-1-System auflaufen – und nicht mit Dreier-Abwehrkette. Die Innenverteidiger Maya Yoshida und Leo Greiml werden von Brunner und Ouwejan flankiert. Die Doppel-Sechs bilden Kral und Tom Krauß.

Erstmals in der Bundesliga-Startelf steht zudem Florent Mollet. Der Sommer-Neuzugang aus Montpellier startet zusammen mit Dominick Drexler und Marius Bülter im offensiven Mittelfeld. Einzige Spitze ist Simon Terodde.

So spielt Schalke gegen Hoffenheim:

Schwolow – Brunner, Yoshida, Greiml, Ouwejan – Kral, Krauß – Drexler, Mollet, Bülter – Terodde

Aufstellung TSG Hoffenheim:

Baumann – Kabak, Voigt, Nsoki – Skov, Geiger, Angelino – Prömel, Baumgartner -Rutter, Dabbur

