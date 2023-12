Berlin. Die U19 des FC Schalke 04 ist heute im DFB-Pokal gefordert. Im Viertelfinale muss die Elgert-Elf bei Hertha BSC antreten. Der Live-Ticker.

Showdown für die U19 des FC Schalke 04. Heute geht es für die Mannschaft von Trainer Norbert Elgert in die Hauptstadt. Ab 11 Uhr heißt der Gegner im Viertelfinale des DFB-Pokals Hertha BSC. In Berlin wartet eine harte Aufgabe auf die Königsblauen. Das untermauert ein Blick auf die Tabelle der U19-Bundesliga Nord/Nordost, in der die Berliner mit fünf Punkten Vorsprung auf dem ersten Tabellenplatz stehen.

Hertha BSC gegen Schalke 04: Das U19-Spiel im DFB-Pokal heute im Live-Ticker

Der Ticker: Hertha BSC - FC Schalke 04

Schalke-Trainer Norbert Elgert sieht sein Team vor einer schweren Prüfung: „Eine sehr spielstarke Mannschaft, sie spielen mit viel Ballbesitz, treten sehr geschlossen auf. Wir brauchen einen perfekten Tag, wollen aber unsere Chance nutzen.“

In den ersten beiden Pokalrunden setzte sich Schalke gegen den VfB Lübeck (7:2) und den 1. FC Köln (2:1) durch. Im Vorjahr stand Schalke im Pokalfinale, verlor dort aber gegen den 1. FC Köln.

DFB-Pokal: Die anderen Viertelfinalspiele der U19 im Überblick

Hamburger SV – TSG Hoffenheim

Mainz 05 – VfL Wolfsburg

Bayer 04 Leverkusen – SC Freiburg

