Live! Aus dem Nichts - Schalke gleicht bei Union aus!

Berlin. Zwei Krisenteams treffen in der Bundesliga aufeinander. Schalke droht bei Union Berlin ein Minusrekord. Der Ticker!

Krise trifft auf große Krise - oder anders: 1. FC Union Berlin gegen FC Schalke 04. Zwei Mannschaften in der Fußball-Bundesliga sind nach der Corona-Pause ganz besonders schlecht gestartet. Aufsteiger Union hat aus vier Spielen nur einen Punkt geholt, Schalke 04 gar keinen. Das Resultat in der Tabelle vor dem direkten Duell in der Alten Försterei (15.30 Uhr/Sky): Union gerät bei einer Niederlage noch einmal in den Abstiegskampf, Schalke wäre bei einer Pleite auch im fünften Spiel in Folge raus aus dem Kampf um einen Europapokalplatz.

Für Union-Trainer Urs Fischer wäre das Abrutschen in die gefährliche Zone kein Drama - er bezeichnet den Klassenerhalt, sollte er gelingen, immer noch als „Sensation“. Er kann wieder auf Christopher Lenz zurückgreifen. Zu seiner Startelf zählt auch ein langjähriger Schalker: Innenverteidiger Marvin Friedrich wurde bei den Königsblauen ausgebildet.

Schalke will historischen Negativrekord gegen Union Berlin abwenden.

Schalke-Coach David Wagner droht eine historische Negativserie. Sollte sein Team erneut nicht gewinnen, wäre dies das zwölfte Spiel in Folge ohne Sieg - das gab es vorher nur einmal in der langen Vereinshistorie - 1993, vor 27 Jahren, als Helmut Schulte und nach dessen Beurlaubung Jörg Berger in Gelsenkirchen tätig waren und die Veltins-Arena noch nicht stand.

Wagner muss fünf Profis ersetzen: Amine Harit, Suat Serdar, Omar Mascarell und Jean-Clair Todibo fallen verletzt aus. Zudem ist Mittelfeldspieler Weston McKennie nach der fünften Gelben Karte gesperrt. Wagner hatte in dieser Trainingswoche seine Ansprache und Abläufe im Training geändert, um endlich erfolgreich zu sein. Diese Schritte bezeichnete er als „vollkommen normal“ in einer Krisensituation. Und ebenfalls anders: Der etatmäßige Kapitän Mascarell und der frisch ins Mannschaftstraining zurückgekehrte Benjamin Stambouli flogen mit dem Team nach Berlin - als moralische Stütze. „Typen wie Benji“, sagte Wagner über Stambouli, „haben wir nicht viele in unserer Mannschaft.“

Im 20-Mann-Aufgebot steht Stambouli aber noch nicht. Gleiches gilt für Innenverteidiger Matija Nastasic und Angreifer Guido Burgstaller, die beide mit Verletzungssorgen zu kämpfen haben. Erstmals im Kader steht dafür Can Bozdogan, der normalerweise noch in der U19 der Schalker aufläuft.

So spielt Schalke 04 gegen Union Berlin:

Nübel - Kenny, Kabak, Sane, Oczipka - Caligiuri, Schöpf, Miranda - Raman, Gregoritsch, Matondo

Union Berlin - Schalke 1:1